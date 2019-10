Błaszczak: Za dwa lata powstanie wojskowy szpital w Legionowie

Za dwa lata zakończy się budowa szpitala wojskowego w Legionowie; lecznica będzie składać się z sześciu oddziałów i bloku chirurgicznego; zatrudni 250 osób. Umowa na budowę szpitala została podpisana w środę. W uroczystości uczestniczył szef MON Mariusz Błaszczak.

Podczas uroczystego podpisania umowy na budowę placówki Mariusz Błaszak przypomniał, że idea utworzenia lecznicy w Legionowie narodziła się w 1980 r., kiedy powstawała tam Solidarność. – To była jedna z zasadniczych potrzeb dla mieszkańców Legionowa, także dla części mieszkańców, którzy byli żołnierzami Wojska Polskiego – podkreślił szef MON. Wyraził radość z tego, że „marzenie wyrażone po raz pierwszy w 1980 r. właśnie się spełniło”.



Błaszak poinformował, że placówka będzie składać się z sześciu oddziałów i bloku chirurgicznego. Zatrudnienie znajdzie tam 250 osób. Jak tłumaczył minister, powodem budowy lecznicy jest rosnąca liczba żołnierzy zamieszkałych na terenie Legionowa. Podkreślił, że w porównaniu do „czasów niezbyt odległych, kiedy to likwidowano jednostki wojskowe w Legionowie i powiecie legionowskim, dziś liczba żołnierzy w Legionowie i powiecie legionowskim wzrasta”.



Wojskowy szpital w Legionowie będzie oddziałem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Szef MON zaznaczył, że placówka będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców Legionowa i powiatu. – Chciałem podkreślić, że ten pomysł budowy został skrytykowany przez wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, byłego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, który nazwał ten pomysł absurdalnym – zaznaczył Błaszak. Przekonywał, że gwarancją powstania placówki są rządy Prawa i Sprawiedliwości.



– Jeżeli tak by się złożyło, że do rządów wróciliby politycy PO i PSL, to będą likwidować jednostki wojskowe tak, jak w 2011 r. zlikwidowali całą 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki – powiedział szef MON.

