Polska wyprzedza Wielką Brytanię. Jest szóstym partnerem handlowym Niemiec

W pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. Polska wyprzedziła Wielką Brytanię i stała się szóstym, pod względem wielkości, partnerem handlowym Niemiec – informuje Polski Instytut Ekonomiczny w zaprezentowanym w środę raporcie „Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami”.

Dodano, że wśród krajów Unii Europejskiej w tym okresie tylko z Holandią, Francją i Włochami Niemcy miały większe obroty handlowe niż z Polską.



W raporcie wskazano, że Niemcy są największym zagranicznym dostawcą półproduktów i usług dla polskiego eksportu, a także największym zagranicznym odbiorcą polskich półproduktów i usług ponownie eksportowanych przez ich nabywców.



Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przypomina, że od początku lat 90. XX wieku największym partnerem handlowym Polski są Niemcy. W 2018 r. eksport za Odrę stanowił 28,2 proc. polskiego eksportu towarów, a import – 22,4 proc. Nadwyżka w obrotach z Niemcami sięgnęła w 2018 r. 13,7 mld euro.

źródło: pap

PIE wskazuje jednocześnie, że udział Niemiec w polskim handlu mierzony wartością dodaną był jednak o kilka punktów procentowych mniejszy niż wskazywały na to tradycyjne statystyki w ujęciu brutto. Zatem w świetle analizy w kategoriach wartości dodanej polski eksport jest uzależniony od koniunktury w gospodarce niemieckiej w mniejszym stopniu niż wynikało to z dotychczasowych analiz.Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.