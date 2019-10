Broniarz zapowiada strajk. Protest tuż po wyborach, 15 października

Akcja strajkowa polegająca na wykonywaniu tylko tych czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego rozpocznie się po wyborach; nie chcemy ataków, hejtu i pomówień o upolitycznione działania – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Broniarz zapowiedział na konferencji prasowej, że akcja protestacyjna rozpocznie się 15 października, tuż po zaplanowanych na 13 października wyborach parlamentarnych.



– Nie chcemy tego robić w przededniu wyborów. Mamy żywo w pamięci wszystko to, co działo się negatywnego w odniesieniu do naszego środowiska, ta cała fala ataków, hejtu, pomówień, że rzekomo prowadzimy akcję upolitycznioną. Nie zamierzamy zrobić tego przed wyborami, chcemy to zrobić tuż po wyborach – powtarzał prezes ZNP.

