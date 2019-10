Znamy datę pogrzebu Jana Kobuszewskiego. Aktor spocznie na Powązkach

Msza pogrzebowa w intencji Jana Kobuszewskiego odbędzie się w poniedziałek o godz. 11 w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego na Starych Powązkach. Informację podała rodzina artysty w opublikowanym w środę nekrologu.

„Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w poniedziałek, 7 października 2019 roku o godzinie 11 w kościele św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie na Stare Powązki do grobu rodzinnego, wejście VI bramą, ul. Ostroroga, ok. godziny 13.00” – napisano w nekrologu.



Rodzina prosi, by – zamiast kwiatów – wesprzeć Warszawskie Hospicjum Społeczne, składając datki do puszek w kościele.



Jan Kobuszewski - wybitny aktor teatralny i filmowy, komik, reżyser, wykonawca skeczy i piosenek - zmarł w sobotę. Miał 85 lat.

