Ekspert: Zarzuty Gronkiewicz-Waltz są niesłuszne. Byli prezydenci nie mogą się już bronić

Oskarżenia wobec trzech nieżyjących już prezydentów Warszawy są niesłuszne. Oni nie mogą się już bronić. To prezydent śp. Lech Kaczyński mówił, że chce wprowadzić Warszawę do elity stolic, które dbają o czystość i oczyszczają 100 proc. swoich ścieków – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Robert Szaj, ekspert ds. ochrony środowiska, pełnomocnik zarządu MPWiK od 2004 do 2006 r. Była prezydent Warszawy obarczyła Lecha Kaczyńskiego i jego zastępcę Sławomira Skrzypka winą za awarię oczyszczalni Czajka.

Jak mówi Robert Szaj, w 2002 r. kiedy prezydentem Warszawy został śp. Lech Kaczyński prace nad systemem oczyszczania ścieków były „w totalnych powijakach”. – Poprzednie ekipy nie zostawiły żadnych dokumentów, opracowań i decyzji – wskazał.



– Polska negocjując traktat akcesyjny do UE zobowiązała się do tego, że 100 proc. ścieków w Warszawie będzie oczyszczane – powiedział.



Jak dodaje nasz rozmówca, „my się uczyliśmy wtedy ubiegać o środki unijne; wniosek został przygotowany przez zespół ekspertów, najlepszych politycznie i merytorycznie”. – Nie było wtedy najmniejszych problemów, by uznać, że problem ścieków w Warszawie jest, że codziennie ten tankowiec ścieków spływa do Wisły. To miało miejsce na początku 2005 r. – wskazuje.



Szaj zaznacza, że wniosek złożony do Komisji Europejskiej osobiście nadzorował śp. prezydent Lech Kaczyński i śp. Sławomir Skrzypek – w mieście odpowiadał wówczas za inwestycje – oraz śp. prezydent Andrzej Urbański i prezes MPWIK Stanisław Bortkiewicz.



– Dotację przyznano. Większej dotacji unijnej w tamtym czasie nie było. Gdyby ten wniosek był źle przygotowany, to na pewno KE nie podjęłaby takiej decyzji o przyznaniu Warszawie tego dofinansowania – ocenia.

Odnosząc się do słów byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz mówi, że „na pewno nie są słuszne oskarżenia wobec trzech już nieżyjących prezydentów Warszawy”. – To były osoby zaangażowane w ten projekt. To prezydent śp. Lech Kaczyński mówił, że chce wprowadzić Warszawę do elity stolic, które dbają o czystość i oczyszczają 100 proc. swoich ścieków – mówi Szaj. Dalej stwierdził, że „było mi przykro, kiedy osoby które nie mogą się już dziś bronić zostały oskarżone o rzeczy, których nie zrobiły”.



– Po tym, jak w 2006 r. w Warszawie władza się zmieniła, podpisano przetarg na rozbudowę Czajki i budowę kolektorów przerzutowych w 2007. Do przetargu przystąpiły trzy podmioty. Jeden z nich złożył ofertę za ok. 298 mln euro – to mniej więcej odpowiadało pierwotnym założeniom budżetowym. Druga propozycja kwotowa to ponad 550 mln euro, a trzecia ponad 600 mln euro. Konieczne jest wyjaśnienie, dlaczego nie wybrano tej najkorzystniejszej oferty, tylko tą droższą o ponad 250 mln euro. Pomimo wybrania tak drogiej oferty, po kilku latach od oddania jej do użytku nastąpiła tak poważna awaria, która nie powinna się zdarzyć – tłumaczy.

źródło: portal tvp.info

Odnosząc się do aktualnej katastrofy ekologicznej stwierdził, że przez ostatnie tygodnie „emocjonowaliśmy się, że do Wisły wyciekło 20 tankowców ścieków”. – Pamiętać trzeba że do 2012 r. codziennie ten tankowiec ścieków spływał, codziennie Wisłę zanieczyszczaliśmy. Do 2006 r. Warszawa oczyszczała tylko 30 proc. ścieków. W 2006 roku oddano do użytku Oczyszczalnię Południe, która pozwalała z ówczesną Oczyszczalnią Czajka oczyszczać już wtedy prawie 50 proc. ścieków Warszawy. To zdarzenie, które miało miejsce w ostatnich tygodniach, kiedyś trwało latami – dodaje.Hanna Gronkiewicz-Waltz winą za awarię obarczyła rządzących Warszawą w latach 2004-2006 Lecha Kaczyńskiego i jego zastępcę Sławomira Skrzypka, którzy – jak mówiła – niemal stracili pieniądze z pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, którym wówczas kierowała.