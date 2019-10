Robert Lewandowski ponownie wyróżniony przez UEFA za „sztuczkę dnia” [WIDEO]

Robert Lewandowski został drugi mecz z rzędu wyróżniony przez UEFA za najlepszą sztuczkę dnia w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polak zdobył we wtorek dwie bramki w zwycięskim meczu z Tottenhamem.

We wtorek Bayern Monachium, z Robertem Lewandowskim w składzie, pokonał na wyjeździe Tottenham 7:2.



Kapitan reprezentacji Polski dwukrotnie pokonał bramkarza gospodarzy.



Polski zawodnik został doceniony przez UEFA za najlepszą sztuczkę dnia. Nagroda ta przypadła Lewandowskiemu drugi raz z rzędu. Na inaugurację w meczu z Crveną Zvezda Belgrad Polak na środku boiska wykonał piękną ruletę, mijając Milo Vulicia.



Podczas wtorkowego meczu, tuż przed przerwą, Lewandowski otrzymał piłkę w okolice końcowej linii boiska, gdzie w sprytny sposób ominął Jana Vertonghena. Kapitan reprezentacji Polski przerzucił piłkę nad Belgiem za pomocą pięty.

�� Robert Lewandowski flicks the ball over Jan Vertonghen to win Skill of the Day ��#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/MUtFojv0uN