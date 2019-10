Naimski: Po 2022 roku Polska uniezależni się od dostaw gazu z Rosji

Pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej powiedział, że po 2022 roku Polska uniezależni się od dostaw gazu z Rosji. Według Piotra Naimskiego obecnie istnieje groźba, że Rosjanie zakręcą gaz na zimę, ale – jak dodał – nie ma zagrożenia dla Polski, bo mamy pełne magazyny gazu.

Naimski pytany był w środę w radiowej Jedynce, czy grozi nam, że Rosjanie „odetną nam kurki z gazem na zimę”.



– Zawsze grozi, że Rosjanie mogą coś w sprawach gazowych odcinać. Natomiast nie ma zagrożenia dla nas w Polsce. Jesteśmy przygotowani, magazyny gazu mamy pełne i wydaje się, że możemy bezpiecznie oczekiwać tej zimy. Natomiast z Rosjanami jest zawsze problem i w kontekście ukraińskim dzisiaj rzeczywiście ten problem może wystąpić. Toczą się rozmowy pomiędzy Ukraińcami i Rosjanami, Komisją Europejską na temat dostaw gazu, a właściwie przesyłu gazu przez Ukrainę. To są rozmowy, które mogą skutkować kryzysem w dostawach do Europy gazu z Rosji – ocenił Naimski.



Pytany, czy ten kryzys dotyczyć może także dostaw do Polski, minister powiedział, że „do Polski akurat może w mniejszym stopniu”.

źródło: IAR

Jak wyjaśnił, „my mamy niechciany przez nas kontrakt jamalski, długoterminowy, w związku z czym gaz jest przesyłany do Polski na różne sposoby”.– Ale Ukraina się tego obawia. Obawia się, że to porozumienie dotyczące przesyłu nie będzie przedłużone. A jak nie będzie przedłużone, to Ukraina straci pieniądze, które za to dostaje. Warto przy tej okazji powiedzieć, że przez Polskę przesyłane jest bardzo dużo rosyjskiego gazu na Zachód i my nie dostajemy za to żadnych pieniędzy. To jest wynik podpisanych przez premiera Pawlaka w 2010 r. porozumień – powiedział.Naimski mówił, że kontrakt jamalski obowiązuje do końca 2022 roku. Przewiduje on, że bez względu, czy odbieramy ten gaz, czy nie, musimy za niego zapłacić. – I to naprawdę jest niekorzystne. Oczywiście lepiej jest odebrać jak się płaci, a płaci się bardzo dużo. Nie mamy innego źródła, innej możliwości importu, zatem cena dyktowana przez Rosjan jest ceną monopolisty najwyższą możliwą – tłumaczył minister.Dodał, że po wygaśnięciu kontraktu nie będziemy go przedłużali. – Po 2022 roku będzie ten problem rozwiązany, cały import gazu do Polski będzie z innego kierunku, będzie z Północy – poinformował.