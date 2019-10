Zabiła sąsiada, bo pomyliła mieszkania. Sąd skazał policjantkę

Amerykańska policjantka śmiertelnie postrzeliła swojego czarnoskórego sąsiada w jego mieszkaniu. Tłumaczyła się, że pomyliła mieszkania i była przekonana, że strzela do włamywacza. Sąd skazał ją na 10 lat więzienia.

Do tragedii doszło we wrześniu 2018 roku. 31-letnia Amber Guyger weszła do mieszkania 26-letniego księgowego Bothama Jeana, który właśnie jadł lody, i mysląc, że jest włamywaczem śmiertelnie go postrzeliła.



Po tym incydencie w Dallas doszło do zamieszek. Protestujący wskazywali, że w kraju białym funkcjonariuszom często uchodzi na sucho zabijanie czarnoskórych osób.



Obrońcy kobiety przekonywali przed sądem, że była ona przemęczona po 14-godzinnej zmianie w pracy, co było przyczyną tragicznej pomyłki. Taką wersję przedstawiła również sama oskarżona. – Chciałabym, żeby miał broń i mnie zabił. Nienawidzę tego, że muszę z tym żyć każdego dnia mojego życia. Proszę Boga o przebaczenie – łkała przed sądem.



Ława przysięgłych złożona z 12 członków orzekła o winie Guyger. Kobiecie groziło od 5 do 99 lat pozbawienia wolności, sąd skazał ją na 10 lat więzienia. Prokuratura wnosiła o wyższy wyrok, wskazując dowody na jej rasistowskie wpisy w mediach społecznościowych oraz fakt, że nie udzieliła ofierze pierwszej pomocy.



Po ogłoszeniu wyroku młodszy brat zabitego księgowego Brandt Jean oświadczył, że wybacza zabójczyni.

