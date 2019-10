Zabiła sąsiada, bo pomyliła mieszkania. Policjantka popłakała się w sądzie

Policjantka śmiertelnie postrzeliła swojego czarnoskórego sąsiada w jego mieszkaniu. Tłumaczyła się, że pomyliła mieszkania i była przekonana, że strzela do włamywacza. Sąd orzekł właśnie jej winę. Do tragicznego zdarzenia doszło w Dallas (Stany Zjednoczone).

31-letnia Amber Guyger została uznana winną zabójstwa 26-letniego Bothama Jeana. Decyzję podjęła ława przysięgłych złożona z 12 członków.



Była policjantka tłumaczyła, płacząc, na sali sądowej, że pomyliła mieszkania. – Chciałabym, żeby miał broń i mnie zabił. Nienawidzę tego, że muszę z tym żyć każdego dnia mojego życia. Proszę Boga o przebaczenie – mówiła kobieta.



Jak podaje BBC, obrońcy 31-letniej policjantki przekonywali sąd i ławę przysięgłych, że Amber Guyger weszła we wrześniu 2018 r. do cudzego mieszkania i śmiertelnie postrzeliła Bothama Jeana omyłkowo, ponieważ była przemęczona po 14-godzinnej zmianie w pracy.



Za to przestępstwo grozi jej od 5 do 99 lat pozbawienia wolności.

