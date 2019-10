GiS chce ukrócić dostęp do e-papierosów. Wapowane są środki odurzające

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, że istnieje zagrożenie wykorzystywania e-papierosów do „wapowania” substancji odurzających – zapisał „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak informuje dziennik, do prokuratury trafiły pierwsze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z dystrybucją „elektronicznego dymka”. Zdaniem gazety ekspansja elektronicznych papierosów niepokoi także Główny Inspektorat Sanitarny. „Jak wynika z informacji DGP, planuje on wprowadzić zmiany, które mają ograniczyć dostępność takich wyrobów. Zdaniem GIS obecne przepisy wymagają doprecyzowania” – czytamy.



W rozmowie z „DGP” szef GIS Jarosław Pinkas zwrócił uwagę, że rynek e-papierosów w Polsce dynamicznie się rozwija, sięgają po nie coraz chętniej nieletni. – Nowe regulacje prawne są też potrzebne z innego powodu: istnieje zagrożenie wykorzystywania tych wyrobów do „wapowania” substancji odurzających – tłumaczy.



Szef GIS podkreślił też w rozmowie z dziennikiem, że celem nowych przepisów powinno być maksymalne ograniczenie dostępu osób nieletnich do e-papierosów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Według „DGP” walkę z e-papierosami, podobnie jak z cukrem, ma w planach również resort zdrowia. Tyle że po wyborach. Jarosław Pinkas przyznaje, że teraz nie jest dobry moment na zmiany. Nie ma jednak wątpliwości, że są konieczne.