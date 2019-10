Brutalny transport świń do ubojni. Na filmie widać kopane zwierzęta [WIDEO]

Zarzuty znęcania się nad zwierzętami usłyszało trzech mężczyzn, którzy byli odpowiedzialni za transport zwierząt do ubojni. Sprawę nagłośnili obrońcy zwierząt.

Film z ukrycia nagrali aktywiści walczący o prawa zwierząt. Ich śledztwo trwało od połowy czerwca do sierpnia 2017 roku. Na filmie widać, jak podejrzani traktują świnie podczas ich wyładunku na rampie ubojni.



Sprawa trafiła do prokuratury. Jednak w Człuchowie śledczy ją umorzyli. Tymczasem Prokuratura Regionalna w Gdańsku nakazała jej ponowne rozpatrzenie. Zajęła się tym prokuratura w Lęborku.



W efekcie zarzuty znęcania się nad zwierzętami postawiono trzem mężczyznom: 42-letniemu Tomaszowi K., 31-letniemu Jarosławowi K. oraz 45-letniemu Tomaszowi S. Dorota Frączek, zastępca prokuratora rejonowego w Lęborku wyjaśniła dziennikarzom Radia Gdańsk, że podejrzanym zarzuca się zadawanie zwierzętom cierpienia poprzez ich kopanie i bicie w różne części ciała.

źródło: Radio Gdańsk

Żaden z nich nie przyznał się do winy. Twierdzą, że nie używali przemocy wobec zwierząt. Przyznawali, że czasami potrzebowali „użyć więcej siły, aby zmusić je do przejścia w odpowiednim kierunku”. Na zarzuty odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Człuchowie. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia.