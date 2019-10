„Rachunek wstydu Budki”, „bezczelne przeinaczenie faktów”

To faktycznie jest „rachunek wstydu”. Ja bym się wstydził tak bezczelnie przeinaczać fakty. Może w końcu odkryliśmy, dlaczego za rządów Platformy budżet był w tak fatalnej kondycji – powiedział w programie „#Jedziemy” zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Borys Budka opublikował we wtorek na Twitterze post: „Oto paragon hańby tego rządu. Ponad 2000 zł dla dziecka po przeszczepie, które rodzice muszą wydać tylko dlatego, że ten rząd zamiast dofinansować służbę zdrowia woli wydawać na nagrody dla swoich ministrów”. Wcześniej pokazywał skan rachunku podczas wieczornej debaty wyborczej w TVP.



Jak się okazało, lek o którym mówił wiceszef PO jest refundowany i kosztuje ok. 3 zł. „Panie Pośle Budka, może Pan nie zorientował się, ale lek, o którym Pan mówił jest objęty refundacją i dla dzieci kosztuje 3,20. Zdrowie jest zbyt poważnym tematem, żeby wprowadzać Polaków w błąd. Czekamy na przeprosiny” – napisał na Twitterze minister zdrowia Łukasz Szumowski.



W TVP Info Radosław Fogiel komentował słowa Budki. W jego ocenie rachunek, który miał być „rachunkiem wstydu” wobec rządu, jest faktycznie wstydem dla polityka Platformy.



– Jeżeli panowie leki, które są za 3 zł, znajdują za 2 tys. i płacą tyle, to to tłumaczy, dlaczego mieliśmy dziurę budżetową, wszystko się nie spinało, dlaczego Jacek Rostowski mówił, że nie ma pieniędzy – powiedział Fogiel.

