Recepty na zmarłych pacjentów. CBA zatrzymało psychiatrę

Agenci krakowskiej delegatury CBA zatrzymali psychiatrę z Kielc, który wystawiał recepty na nieżyjących już pacjentów. To kolejny wątek w śledztwie dotyczącym wyłudzeń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

CBA realizuje czynności pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie Krakowa, która składa się z lekarzy i farmaceutów.



– Grupa na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów wyłudzała pieniądze znacznej wartości z NFZ – mówi portalowi tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski.



W związku ze śledztwem agenci CBA zatrzymali psychiatrę pracującego w kieleckim Domu Pomocy Społecznej. Zatrzymany – wynika z ustaleń biura – w latach 2011-15 część recept wystawił na osoby nieżyjące oraz pacjentów DPS.



CBA ustaliło, że psychiatra działał w porozumieniu z tamtejszymi aptekami, które fikcyjnie realizowały sprzedaż leków. – W ten sposób wyłudzały pieniądze z NFZ. Leki przepisane na pacjentów DPS nigdy do nich nie trafiły, ponieważ faktycznie nigdy nie były im zaordynowane – dodaje Brodowski. To czwarta osoba zatrzymana do tego śledztwa.

