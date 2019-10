Ukraina kupuje od Amerykanów pociski przeciwpancerne

Ukraina kupiła od Stanów Zjednoczonych 150 pocisków przeciwpancernych Javelin – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do amerykańskiego Kongresu. Wartość zakupu to 39 mln dolarów.

Zakup pocisków Javelin będzie sfinansowany przez Ukrainę i jest niezależny od przekazywanej do Kijowa amerykańskiej pomocy wojskowej o łącznej wartości 391 mln dolarów. Temat pomocy tej pojawił się przy okazji kontrowersji wokół lipcowej rozmowy telefonicznej prezydentów Ukrainy i USA Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa.



Umowa o sprzedaży Ukrainie pocisków Javelin została sfinalizowana pod koniec czerwca lub na początku lipca – wskazuje Reuters. Jako pierwszy wspominał o niej chargé d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie William Taylor, który na początku sierpnia poinformował, że Kijów zwrócił się do USA z prośbą o sprzedaż większej liczby tych pocisków.



W marcu ubiegłego roku Departament Stanu USA zawiadomił Kongres, że zamierza sprzedać Ukrainie przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i ich wyrzutnie o wartości 47 mln dolarów. W liście do Kongresu Departament Stanu informował, że plany dotyczą sprzedaży 37 wyrzutni oraz 210 pocisków.



Javeliny dotarły na Ukrainę w kwietniu ubiegłego roku, a w maju ukraińska armia przeprowadziła pierwsze ćwiczenia z ich użyciem. W minionym roku Ukraina otrzymała także od USA dwa kutry patrolowe typu Island. Padła jednocześnie oferta przekazania ukraińskiej marynarce wojennej dwóch fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry.

źródło: pap

USA przekazują Ukrainie uzbrojenie w związku z trwającym od pięciu lat konfliktem ze wspieranymi przez Kreml separatystami w części obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie kraju. W jego wyniku zginęło dotychczas około 13 tysięcy ludzi.Media przypominają, że prezydent USA Donald Trump zablokował przekazywanie Kijowowi pomocy wojskowej, a Biuro Zarządzania i Budżetu Białego Domu zwróciło się do sekretarza obrony Marka Espera oraz ówczesnego prezydenckiego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona o zbadanie, czy program jest w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych.Według dziennika „The Wall Street Journal” i tygodnika „Economist” Trump zamroził zaaprobowane przez Kongres USA 250 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pojawiły się podejrzenia, że prezydent wywierał naciski na władze Ukrainy, by zaszkodzić swojemu potencjalnemu rywalowi Joe Bidenowi w następnych wyborach prezydenckich. 13 września amerykańscy senatorowie poinformowali, że administracja Trumpa odblokuje środki finansowe dla Ukrainy.