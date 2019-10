Tajemnicze interesy paliwowe lidera listy Koalicji Obywatelskiej

Lider listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu zamojsko-chełmińskim przez półtora roku przewodniczył radzie nadzorczej spółki paliwowej należącej do podmiotów z rajów podatkowych. Chociaż spółka obracała setkami milionów złotych, deklarował, że robi to bezpłatnie – pisze tygodnik „Gazeta Polska”.

68-letni Riad Haidar, lekarz z Białej Podlaskiej, wieloletni lokalny samorządowiec z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, został w wyborach do Sejmu liderem konkurencyjnej listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu zamojsko-chełmińskim. Gazeta przypomina, że jego nazwisko stało się znane kilka lat temu, gdy o rodzinie Haidarów zaczęły rozpisywać się tabloidy i portale plotkarskie. Wszystko za sprawą związku, a potem burzliwego rozstania Emila Haidara – jednego z trzech synów kandydata na posła – z wokalistką Dorotą Rabczewską „Dodą”.



Tygodnik pisze, że to właśnie wtedy wyszło na jaw, że rodzina lekarza z Białej Podlaskiej dorobiła się na handlu paliwami. Dziennikarze przekonują, że dotarli do dokumentów, które ujawniają kulisy tych interesów. Wg „GP” istotną rolę odgrywała w nich nieistniejąca już wrocławska spółka HBS SA. „Na liście jej właścicieli widniały trzy spółki z rajów podatkowych – dwie zarejestrowane w amerykańskim stanie Delawere i jedna na Gibraltarze. Tę ostatnią reprezentował formalnie Emil Haidar. Z kolei na czele samej HBS SA stał jego brat bliźniak Kamil, a przewodniczącym jej rady nadzorczej był ich ojciec Riad” – czytamy w środowym numerze tygodnika.

źródło: PAP, „Gazeta Polska”

„GP” zwraca uwagę, że Haidar w oświadczeniach majątkowych, które składał jako lubelski radny, deklarował, że nie pobierał z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, „choć wrocławska spółka obracała setkami milionów złotych”. W latach 2015-2016 – jak ustaliła „GP” – przychód HBS SA tylko z tytułu sprzedaży paliw wyniósł w sumie ponad 220 mln zł. Jednak w 2017 r. spółka została zlikwidowana.