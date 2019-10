Koryfeusze Muzyki Polskiej przyznane. Środowisko nagrodziło twórców

Główne nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej za 2019 r. trafiły do śpiewaków Wiesława Ochmana i Jakuba Józefa Orlińskiego, kameralistów Zuzanny Budzyńskiej i Szymona Ogryzka oraz Kwartetu Śląskiego. Gala wręczenia nagród, które mają na celu wyróżnienie muzyków lub instytucji działających „w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej”, odbyła się w warszawskim Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Laureaci nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej za 2019 r. – wybrani przez środowisko muzyczne – odebrali statuetki w kategoriach: Osobowość roku, Odkrycie roku, Wydarzenie roku. Przyznano także Nagrodę honorową – jak podkreślono na gali – najważniejszą. W tym roku otrzymał ją Wiesław Ochman – tenor i pierwszy polski śpiewak od czasów Jana Kiepury, który zdobył światową sławę.



„Charyzmatyczny i pełen entuzjazmu, wciąż nie zwalnia tempa. Choć zakończył karierę wokalną chętnie występuje. Jego sposób prowadzenia koncertów, niezwykłe poczucie humoru, błyskotliwość i ogromna wiedza stały się legendarne” – wskazano w laudacji. – Los pozwolił mi pojechać w świat, wystąpić na polskich, światowych scenach operowych i estradach (...) i na tych wszystkich trasach los pozwolił mi być naprawdę uczciwym artystą – powiedział Ochman odbierając nagrodę, przyznawaną za całokształt twórczości.



Tytuł Koryfeusza Muzyki Polskiej 2019 w kategorii Osobowość roku otrzymał kontratenor Jakub Józef Orliński „za nieprzeciętny talent, osobowość i wyrazistość artystyczną, doskonałe łączenie pięknej barwy głosu z nienaganną techniką wokalną i wyczuciem stylu, a także za swobodne poruszanie się między różnymi gatunkami muzycznymi, od muzyki sakralnej po hip-hop”.



O nagrodę rywalizowali: flecista Łukasz Długosz, skrzypaczka, koncertmistrzyni i dyrektor artystyczna {oh!} Orkiestry Historycznej Martyna Pastuszka, muzykolog Maciej Prochaska oraz wokalistka jazzowa Aga Zaryan.

Wydarzenie roku



Wydarzeniem roku okazał się 10/40 Kwartet w Muzeach, który przygotował Kwartet Śląski – jeden z najlepszych polskich zespołów kameralnych. „W roku 40-lecia istnienia Kwartet Śląski wystąpił podczas 10 koncertów w 10 muzeach, prezentując najbardziej wartościowe utwory polskich kompozytorów XX wieku. Śląscy kameraliści wyszli poza typowe sale koncertowe i wystąpili we wnętrzach znamienitych muzeów” – wskazano w uzasadnieniu nominacji do nagrody.



O tytuł ten ubiegały się także: Festiwal im. Księcia Władysława Lubomirskiego, Kromer Biecz Festival, który, Moniuszko for the World – autorski projekt pianisty, kompozytora i dyrygenta Emiliana Madeya, promujący wybitną twórczość pieśniarską Stanisława Moniuszki w wersjach obcojęzycznych, a także „Moniuszko. Halka”, czyli wydawnictwo Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina prezentujące operę „Halka” Stanisława Moniuszki we włoskiej wersji językowej z międzynarodową obsadą solistyczną, z grającą na historycznych instrumentach orkiestrą Europa Galante oraz Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Fabio Biondiego.



Tytuł Odkrycie roku – dzięki głosom publiczności – przypadł kameralistom: skrzypaczce Zuzannie Budzyńskiej i pianiście Szymonowi Ogryzkowi – kameralistom „za propagowanie muzyki polskiej, sukcesy na arenie międzynarodowej oraz nagranie płyty »Polonaises«”.



W tej kategorii nominację otrzymali: pianista i popularyzator muzyki Janusz Olejniczak, kontratenor Jakub Józef Orliński, pianista Tomasz Ritter oraz wokalistka jazzowa Sasha Strunin.

źródło: pap

Laureaci otrzymali statuetkę Koryfeusza autorstwa prof. Adama Myjaka. Nagrody finansowe ufundowały Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Związek Artystów Wykonawców STOART. Organizatorem nagrody jest Instytut Muzyki i Tańca.W związku z przypadającym 1 października Międzynarodowym Dniem Muzyki wybitny pianista prof. Piotr Paleczny skierował do uczestników gali przesłanie, w którym zwrócił uwagę na „nadzwyczajną wartość, ważność, dobro i miejsce, jakie zajmuje w życiu nas wszystkich Muzyka”. – Muzyka, bez której wielkiego, choć często niezauważalnego oddziaływania, nasze życie byłoby o wiele uboższe, a ludzie bez dostępu do Muzyki nie byliby sobą – podkreślił prof. Paleczny. Wskazał, że przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzyki jest promocja artystów jako tych, którzy poprzez muzykę tworzą i przekazują piękno.