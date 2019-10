Policjanci zwęszyli uprawę konopi. Plantator wpadł na gorącym uczynku

Funkcjonariusze wydział do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji zlikwidowali kolejną uprawę konopi indyjskich. Jej 32-letni właściciel wpadł na gorącym uczynku. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w prokuraturze. Może mu grozić kara co najmniej 3 lat więzienia.

Plantację namierzono na warszawskim Bemowie. Ustalono, że w budynku mieszkalnym może znajdować się uprawa konopi innych niż włókniste. Do zatrzymania osób mających związek z tym procederem oraz zdobycia dowodów wskazujących na przestępczą działalność zaangażowano antyterrorystów.



Na terenie posesji został zatrzymany 32-latek, który w tym czasie doglądał uprawy. Na parterze w budynku były umieszczone dwa tzw. growboxy, specjalne namioty do uprawy roślin wewnątrz pomieszczeń. Stały w nich doniczki z krzewami konopi w różnych fazach wzrostu. Całość była wyposażona została w profesjonalne oświetlenie oraz filtry pochłaniające zapach.



To nie był koniec odkryć. Na pierwszym piętrze odkryto trzy kolejne growboxy, zaś w piwnicy suszarnię kwiatostanów marihuany oraz dwa worki ze ściętymi roślinami.

źródło: portal tvp.info

Śledczy zdemontowali i zabezpieczyli sprzęt oraz 84 doniczki z krzewami konopi, wagi elektroniczne, plastikowe worki do pakowania próżniowego oraz zgrzewarkę. Przejęto także kilogram marihuany oraz prawie 9 kg ziela konopi.Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzuty uprawy krzewów konopi innych niż włókniste, z których można wytworzyć znaczną ilość środków odurzających oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na proces poczeka w areszcie.