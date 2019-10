Pocisk spadł w pobliżu Japonii. Rakieta mogła być wystrzelona z łodzi podwodnej

Korea Północna przeprowadziła w środę nad ranem czasu miejscowego test rakiet balistycznych krótkiego zasięgu – poinformowały źródła południowokoreańskie oraz rząd Japonii. Jeden z pocisków spadł do morza w japońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Powołując się na źródła w Seulu agencja Reutera poinformowała, że rakiety mogły być wystrzelone z łodzi podwodnej.

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski Korea Północna wystrzeliła w czwartek rano czasu lokalnego dwie rakiety krótkiego zasięgu z poligonu w pobliżu miasta Wonsan na wschodnim wybrzeżu.... zobacz więcej

O teście rakietowym najpierw powiadomiło Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Płd. Według jego informacji pociski zostały wystrzelone z okolic miasta Wonsan w południowo–wschodniej prowincji Kangwon i skierowane na Morze Japońskie.



Japońska straż przybrzeżna podała, że okręty marynarki wojennej Japonii zostały postawione w stan gotowości bojowej. Rzecznik rządu Yoshihide Suga uściślił, że zidentyfikowane zostały dwa pociski wystrzelone w odstępie kilku minut, a pierwszy z nich spadł do morza w japońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.



Premier Japonii Shinzo Abe surowo potępił wystrzelenie rakiet przez Pjongjang. Podkreślił, że socjalistyczny reżim po raz kolejny łamie rezolucje ONZ.



Wystrzelenie rakiet miało miejsce kilkanaście godzin po tym, jak reżim Kim Dzong Una ogłosił, że w sobotę przeprowadzone zostaną robocze negocjacje między Koreą Płn. i USA w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.



Dwustronne rokowania znajdują się w impasie od lutowego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una w stolicy Wietnamu, Hanoi. Politycy nie doszli wtedy do porozumienia w sprawie likwidacji północnokoreańskiego arsenału nuklearnego ani ewentualnego złagodzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang za jego zbrojenia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Reuters

Na przełomie lipca i sierpnia Korea Płn. wznowiła testy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, co było reakcją na odbywające się wówczas wspólne manewry wojsk USA i Korei Południowej. Pjongjang oskarżał Waszyngton o prowadzenie wrogiej polityki i podsycanie napięć na Półwyspie Koreańskim.Ostatni test miał miejsce 9 września, gdy komunistyczny reżim wystrzelił dwie rakiety balistyczne. Doszło do tego dzień po tym, jak wiceszefowa północnokoreańskiego MSZ Cze Son Hui oświadczyła, że władze są gotowe pod koniec września wznowić rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi „w czasie i miejscu do uzgodnienia” przez obie strony.