Liga Mistrzów. Lewandowski strzela, Bayern demoluje

Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a Bayern Monachium rozłożył w Londynie na łopatki Tottenham Hotspur w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec wbili w ziemię finalistów Champions League, wygrywając w imponującym stylu 7:2.

W tym sezonie Lewandowski wymyka się wszelkich schematom. Coraz częściej pojawiające się opinie, że w tej chwili to najlepszy środkowy napastnik na świecie nie wydają się być przesadzone. As Bayernu strzela jak na zawołanie w Bundeslidze, bijąc kolejne rekordy. We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów ponownie był nie do zatrzymania.



Największe wrażenie zrobiła pierwsza bramka reprezentanta Polski. Pod koniec pierwszej połowy w kapitalny sposób wymanewrował defensywę finalistów Ligi Mistrzów, posyłając piłkę po długim rogu bramki Hugo Llorisa. 31-letni snajper imponował nie tylko skutecznością, ale także świetnie współpracował z drużyną. Tak było, gdy mistrzowie Niemiec zdobyli trzecią bramkę. Lewandowski „pociągnął” za sobą obrońców, otwierając drogę do bramki Serge’owi Gnabry’emu. Właśnie Niemiec iworyjskiego pochodzenia błyszczał najjaśniej, strzelił aż cztery gole.



Dwie bramki Lewandowskiego pozwoliły mu zrównać się z liczbą trafień w Champions League z Ruudem van Nistelrooyem. Kapitan reprezentacji Polski ma już w dorobku 56 bramek. Częściej do siatki trafiali tylko Karim Benzema, Raul, Leo Messi i Cristiano Ronaldo.



Czytelny sygnał



W tym sezonie Bawarczycy celują w zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Choć do końcowych rozstrzygnięć jeszcze bardzo daleko, to mistrzowie Niemiec wysłali właśnie w świat czytelny sygnał, że trzeba się będzie z nimi liczyć. Do tego upokorzyli przed własną publicznością Tottenham, który nigdy wcześniej nie stracił na własnym stadionie siedmiu goli.



Piłkarze Bayernu i Tottenhamu wybiegli na boisko o godz. 21. Wtedy wydawało się, że największą niespodziankę wtorkowych spotkań mamy już na sobą. O dwie godziny wcześniej rozpoczął się mecz Realu Madryt i FC Brugge. Grający na własnym stadionie „Królewscy” dominowali od pierwszego gwizdka sędziego, ale tylko w sobie znany sposób potrafili do przerwy stracić dwa gole i przegrywać 0:2. Ostatecznie skończyło się remisem, bo Real po zmianie strony zdołał odrobić stratę.



– Prawda jest taka, że rozegraliśmy słabą pierwszą połowę, źle weszliśmy w mecz i wpędziliśmy się w tarapaty. W drugiej podejście się zmieniło i odwróciliśmy losy spotkania. Zagraliśmy z większym sercem, oddaniem. W przerwie powiedziałem po prostu, że jeśli dalej będziemy tak grać, to przegramy – wyjaśnił trener Realu Zinedine Zidane.

źródło: portal tvp.info

Oprócz Lewandowskiego we wtorek oglądaliśmy jeszcze trzech Polaków. Z zadowoloną miną boisko opuszczał Wojciech Szczęsny, którego Juventus Turyn bez najmniejszych problemów rozprawił się z Bayerem Leverkusen 3:0. Jedną z bramek dla mistrzów Włoch zdobył Cristiano Ronaldo, dla którego było to trafienie nr 127 w historii występów w Champions League. W gorszym nastoju byli Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Ich Lokomotiw Moskwa przegrał w Madrycie z Atletico 0:2.W środę dokończenie drugiej kolejki. TVP1 pokaże spotkanie Barcelony z Interem Mediolan.