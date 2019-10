Biało-czerwoni błyszczą w Dosze. Spacerek młociarzy

Do medali Joanny Fiodorow i Pawła Liska wkrótce mogą dołączyć kolejne. Polscy lekkoatleci bardzo dobrze spisali się we wtorkowych półfinałach mistrzostw świata w Dosze. Po raz pierwszy w historii Polki wystąpią w finale biegu na 400 m.

Lekkoatletyczne MŚ: Mamy medal! Zabrakło niewiele. Piotr Lisek zajął trzecie miejsce w finałowym konkursie skoku o tyczce, zdoby-wając drugi medal dla Polski podczas trwających w... zobacz więcej

Justyna Święty-Ersetic świetnie wypadła w swoim biegu półfinałowym, dobiegając do mety z bardzo dobrym wynikiem – 50,96 sekundy. Największa gwiazda „Aniołków Matusińskiego” była niezwykle wzruszona po osiągnięciu życiowego sukcesu. – Czułam, że to jest mój dzień, popłakałam się od razu po biegu. Jesteśmy z Igą pierwszymi Polkami w finale. Przed nami walka o jak najlepsze miejsce, a potem wisienka na torcie czyli sztafeta – mówiła tuż po biegu.



Wielki sukces odniosła też Iga Baumgart-Witan, która startowała w pierwszym biegu półfinałowym. Iga dobiegła do mety jako trzecia z czasem 51,02 s, ustanawiając rekord życiowy. Przez chwilę musiała wytrzymać w niepewności, bo przepustkę do najlepszej ósemki trafiały do dwóch najszybszych zawodniczek z każdego biegu oraz dwóch z najlepszym czasem z pozostałych półfinałów.



Zgodnie z oczekiwaniami w finale konkursu rzutu młotem zameldowali się nasi dwaj murowani faworyci do medali. Paweł Fajdek – najlepszy w trzech poprzednich mistrzostwach świata – zagwarantował sobie awans już dzięki swojemu pierwszemu rzutowi w grupie B na odległość 79,24 m. O medal powalczy również Wojciech Nowicki. Ubiegłoroczny mistrz Europy, uzyskał 77,89 m i był to najlepszy wynik w grupie A.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Polacy są głównymi faworytami konkursu i powinni między sobą rozstrzygnąć walkę o złoto. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie nawiązać z nimi walkę, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że należy do nich 12 najlepszych tegorocznych wyników na świecie.W półfinale biegu na 400 metrów przez płotki jest natomiast Joanna Linkiewicz. Polka zajęła trzecie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej z czasem 55,97 s.