Warszawski ratusz podjął decyzję ws. umowy z właścicielem stada kóz

Rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie stada owiec i kóz na wyspie na Wiśle w okolicy Golędzinowa – oświadczył stołeczny Zarząd Zieleni. Umowa zawarta na pół roku, miała obowiązywać jeszcze do końca miesiąca, a jej kwota opiewała na ponad 96 tys. zł.

Właściciel stada warszawskich kóz usłyszał zarzut Rustam K., właściciel częściowo padłego stada kóz z warszawskiej wyspy na Wiśle usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami – poinformował w... zobacz więcej

W niedzielę na wyspie znaleziono dwanaście martwych kóz. Według fundacji Animal Rescue, łącznie ze stada liczącego 60 kóz, przeżyło 30. Kozy były wynajęte przez ratusz od hodowcy z Dagestanu. Zwierzęta miały wyjadać rosnącą na wyspie trawę, by ułatwić gniazdowanie nadwiślańskim ptakom. Jak informowała fundacja, kóz pilnował „na czarno” bezdomny mężczyzna, który powiedział, że pozostałe padłe zwierzęta zakopał, a część wyrzucił do Wisły. Według jej informacji, bezdomny jako wynagrodzenie otrzymywał 50 zł miesięcznie i parówki.



We wtorek Zarząd Zieleni oświadczył, że rozwiązał umowę z właścicielem stada. Według danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej, okres obowiązywania umowy dobiegał końca w tym miesiącu – 30 października, a rozpoczął się 1 maja. Kwota umowy opiewała na 96 184 złotych, co daje około 16 tys. zł miesięcznie.



„Zgodnie z umową wykonawca miał pełną odpowiedzialność za całodobowy nadzór nad zwierzętami, w tym za zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych i ewentualnych kontroli weterynaryjnych” – podkreślono w komunikacie zarządu. Zadaniem właściciela miał być wypas zwierząt w związku z prowadzonym przez miasto projektem „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”.



Przeciwko właścicielowi stada, jak przekazała praska prokuratura okręgowa, prowadzone jest postępowanie. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Postępowanie wyjaśniające



Zarząd Zieleni we wtorkowym oświadczeniu przypomniał, że w sprawie odnalezionych dwunastu martwych zwierząt trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez różne służby m.in. Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz lekarza Lasów Miejskich. „Zależy nam na jak najszybszym poznaniu przyczyn zaistniałej sytuacji” – dodano.



Fundacja Animal Rescue we wtorek poinformowała, że udało jej się zebrać wszystkie zwierzęta z wyspy i przetransportować je w bezpieczne miejsce. Fundacja podkreśliła jednak, że władze Warszawy nie umiały wskazać odpowiedniego miejsca, do którego można by przewieźć zwierzęta. Kozy ostatecznie trafiły do gospodarstwa użyczonego fundacji przez jedną z wolontariuszek. „Miasto nie czuło się w moralnym obowiązku pomóc zwierzętom, których połowa, czyli około 30 sztuk przypłaciło zabawę miasta w ekologię swoim życiem” – podkreśliło Animal Rescue.



Zdaniem fundacji, scenariusze stołecznych władz polegały albo na pozostawieniu kóz na wyspie, albo na oddaniu ich właścicielowi, który w ocenie Animal Rescue znęcał się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Żadne z tych rozwiązań nie było dla fundacji do zaakceptowania.

źródło: pap

Dla fundacji problemem okazało się również niezwrócenie przez władze miasta uwagi na to, że w ich projekcie biorą udział zwierzęta, które są niezakolczykowane i nie posiadają numeru stada. Kozy w związku z tym pozbawione były ochrony i nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii. „Ten błąd ratusza sprawił, że żadne współpracujące z nami gospodarstwo nie mogło ich przyjąć nie ryzykując utraty swojego numeru stada” – wyjaśniła Animal Rescue.