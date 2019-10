Budka pokazał wysoki rachunek z apteki. W rzeczywistości lek jest refundowany

Borys Budka podczas telewizyjnej debaty wyborczej pokazał „rachunek hańby rządu”. Jednak w aptece uzyskaliśmy informację, że lek, który widniał na paragonie jest refundowany i kosztuje 3,20 zł. – To kłamstwo Budki z rachunkiem może się odbić niezłą czkawką – ocenił szef portalu tvp.info Samuel Pereira.

Borys Budka z PO podczas telewizyjnej debaty przedwyborczej mówiąc o służbie zdrowia stwierdził, że to sfera życia publicznego, którą nie może pochwalić się obecny rząd.



– Służba zdrowia jest w zapaści – stwierdził i pokazał rachunek z apteki za lek „dla dziecka po przeszczepie”. – To jest rachunek hańby tego rządu. 2 tys. zł dla dziecka po przeszczepie – powiedział.



Na paragonie widnieje przeciwwirusowy lek Valcyte, który podaje się pacjentom po przeszczepach. Okazuje się, że jest on refundowany i kosztuje 3,20 zł.



Jak można wyczytać z listy leków refundowanych przedstawionej 30 sierpnia przez Ministerstwo Zdrowia, do tej pory dopłata pacjenta za Valcyte wynosiła 931,07 zł. Od 1 września jego cena jest niższa o ok. 99 proc.



Ze strony sluzbazdrowia.com.pl dowiadujemy się natomiast, że pełna cena leku wynosi 1041,18 zł, czyli tyle, ile widniało na rachunku pokazanym przez Budkę. Źródło: sluzbazdrowia.com.pl

Kłamstwo. Dzwoniłem do tej apteki Słoneczko w Łowiczu. Cena (bo to lek refundowany) to 3,20 zł https://t.co/X0qDtCTxco — Samuel Pereira ����� (@SamPereira_) October 1, 2019

To kłamstwo Budki z rachunkiem może się odbić niezłą czkawką, jeśli PiS pozwie w trybie wyborczym. Ciekawe czy to kolejny genialny pomysł szefa sztabu Krzysztofa Brejzy. https://t.co/dnoVWC723L — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) October 1, 2019

