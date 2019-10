Lekkoatletyczne MŚ: Mamy medal!

Zabrakło niewiele. Piotr Lisek zajął trzecie miejsce w finałowym konkursie skoku o tyczce, zdoby-wając drugi medal dla Polski podczas trwających w Katarze lekkoatletycznych mistrzostw świata. Polak ostatecznie skończył konkurs z wynikiem 5,87 m. Złoty medal dla Amerykanina Sama Kendricksa, a srebro zgarnął Szwed Armando Duplantis.

Patrząc na startującą dwunastkę wydawało się, że faworytów do medali jest czterech. Oprócz naszego Piotra Liska byli to Thiago Braz, Armando Duplantis i Sam Kendricks. Walka o medale rozpoczęła się od wysokości 5,55 m.



Braz niespodziewanie nie poradził sobie z pierwszą wysokością, ale za drugim razem już się udało. Później mistrz olimpijski z Rio nie miał problemów z 5,7 m. Z kolei my zadrżeliśmy, kiedy swoją próbę wykonywał Lisek. Na szczęście, choć poprzeczka się poruszyła, udało mu się pokonać i tę wysokość.



- Nie był to idealny skok, ale na szczęście wyszło doświadczenie Piotra. Wydaje mi się, że zdecydowało zawahanie przy odbiciu. Piotrek dobrze wszedł w konkurs, pozwoli mu to utrzymać spokój ducha - komentowała w TVP była znakomita tyczkarka Monika Pyrek.



Poprzeczka zawieszona o 5,7 m od ziemi była już dużym wyzwaniem dla innych zawodników. Trzy razy z pobiciem takiego wyniku nie poradziło sobie aż sześciu zawodników.

Naturalna selekcja trwała dalej i stało się jasne, że Brazowi sporo brakuje do formy z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Z poprzeczką o 10 cm wyższą Lisek poradził sobie bez większych problemów, podobnie jak mistrz świata Kendricks i Duplantis.Pozostali zawodnicy pożegnali się z zawodami. Oznaczało to, że mamy pewny medal, a zawiłości regulaminowe sprawiły, że gdyby cały tercet zrezygnował z dalszych startów, to wszyscy dostaliby złote medale.

To jednak nie wchodziło w grę i rywalizacja trwała dalej. Z poprzeczką na wysokości 5,87 m nie poradził sobie za pierwszym podejściem żaden z zawodników. Za drugim podejściem ręce w górę, lądując na materacu, wznieśli tylko Polak i Szwed. Kendricks był w najgorszej sytuacji, ale jego trzecia próba była fenomenalna. Pokonał tę wysokość ze sporym zapasem.



Poprzeczka poszybowała o kolejne pięć centymetrów w górę - 5,92 m i emocje zaczęły się na całego, bo z taką wysokością nie poradzili sobie Duplantis i Lisek; Kendricks, który jeszcze przed chwilą był o włos odpadnięcia z konkursu, zaliczył tę wysokość za pierwszym razem. Szwed zdecydował się po raz drugi podejść do tej wysokości; Lisek zagrał va banque, przenosząc poprzeczkę o 5 - na 5,97 m.



Duplantis walczył do końca i przeskoczył 5,92 m. Polakowi zostały dwie próby na wysokości 5,97 m. Pierwsza z nich była nieudana, choć zabrakło niewiele, a ostatni skok już mu nie wyszedł. Z finałowego tercetu Lisek odpadł jako pierwszy, a to oznaczało brązowy medal dla Polaka.



Amerykanin i Szwed zostali w konkursie, obaj zaliczyli 5,97 m, ale nie poradzili sobie z poprzeczką zawieszoną na wysokości 6,02. A że Kendricks ostatecznie zaliczył mniej zrzutek, to do Amery-kanina trafiła złoto.