„Dzięki PO twórca SokuzBuraka był zatrudniony w jeszcze jednym miejscu”

Platforma Obywatelska znalazła dla twórcy SokuzBuraka Mariusza Kozaka-Zagozdy jeszcze jedno miejsce, z którego czerpał dochody. Mowa o warszawskiej spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe, w całości zależnej od władz miasta. Sprawę opisuje portal wpolityce.pl.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem powołanym do budowy mieszkań na wynajem o niewielkim czynszu, dla osób o niższych dochodach. Portal zadał kilka pytań dotyczących działalności spółki i tego, co dla niej robił specjalista ds. reklamy i mediów społecznościowych, jakim jest Kozak-Zagozda.



Mimo upływu ośmiu dni portal nie otrzymał odpowiedzi. Jak się jednak okazuje, od kwietnia do grudnia 2018 r. Kozak-Zagozda pobierał wynagrodzenie z TBS Warszawa Południe. Łącznie kosztował firmę ponad 60 tys. zł. Przez pierwszy miesiąc zatrudniony był na umowę zlecenie, później już na etacie – podaje portal.



Prezesem spółki jest od 2016 r. Adam Godusławski, do ubiegłego roku radny Wawra z Platformy Obywatelskiej, a do 2015 r. zastępca burmistrza tej dzielnicy. W zarządzie zasiada też Waldemar Wardziński, członek PO i były prezydent Ciechanowa. Przez 2018 r. trzecim członkiem zarządu był inny działacz PO, Piotr Jaworski. Teraz Jaworski jest szefem radnych na Białołęce, w latach 2013-16 był burmistrz tej dzielnicy – do dymisji podał się po tym jak inni radni zaczęli oskarżać go o lobbing i korupcję.



Przewodniczącym Rady Nadzorczej TBS Warszawa Południe jest Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.



Na pytania portalu nie odpowiedziały również warszawski Urząd Miasta, Platforma Obywatelska, klub PO-KO i komitety wyborcze KO i KE.

