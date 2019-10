Wojciechowski nie dostał zielonego światła w PE. Ma odpowiedzieć na dodatkowe pytania

Kandydat na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski nie dostał zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, która zakończyłaby procedurę jego przesłuchania. Zdaniem europosłów jego odpowiedzi były zbyt ogólne. Koordynatorzy będą ponownie podejmować decyzję ws. polskiego kandydata 8 października.

Po każdym wysłuchaniu przewodniczący danej komisji i przedstawiciele grup politycznych (koordynatorzy) spotykają się, by ocenić kandydata. Do otrzymania pozytywnej oceny nominowany potrzebuje poparcia koordynatorów reprezentujących co najmniej dwie trzecie członków komisji.



Jeżeli nie będzie takiej większości, kandydat może być poproszony pisemnie o dodatkowe informacje; możliwe jest też zorganizowanie kolejnego wysłuchania.



Już w trakcie wysłuchania część europosłów zadających pytania nie było zadowolonych ze zbyt ogólnych odpowiedzi, czy to wygłaszanych przed komisją, czy przesłanych wcześniej na piśmie.



Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk nie zgodził się z taką oceną.

#wieszwiecej Polub nas

– Bardzo dobre wystąpienie, pokazujące m.in konieczność opracowania strategii Wspólnej Polityki Rolnej do 2050 r. W sytuacji, gdy jest np. strategia energetyczna, powinna być także strategia w zakresie rolnictwa. To zostało bardzo dobrze przyjęte. Także zobowiązanie, że w ciągu 100 dni opracowany zostanie raport dotyczący stanu Wspólnej Polityk Rolnej – wskazał.

Dodał, że odpowiedzi Wojciechowskiego były merytoryczne. – Nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Czuję oczywiście, że jest w tym gmachu także polityka. A polityka ma swoje prawa – dodał.



– Nie można było powiedzieć, że komisarz ds. rolnictwa rozedrze koszulę i będzie się upominał o poziom środków na wspólną politykę rolną podobny jak w tej perspektywie. Musi się identyfikować z wnioskiem przedstawionym przez poprzednią Komisję – powiedział Kuźmiuk.



Jak się okazało, ogólne zdaniem koordynatorów odpowiedzi Wojciechowskiego zdecydowały o braku poparcia na tym etapie. Według informacji zza zamkniętych drzwi koordynatorzy i szef komisji rolnictwa zdecydowali, że Polak ma odpowiedzieć pisemnie na sześć dodatkowych pytań – jedno na grupę (poza EKR).



We wtorek 8 października koordynatorzy znowu będą decydować, czy dać mu zielone światło, czy nie.