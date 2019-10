Szatkowski: Polska po zakupie F-35 trafi do elitarnego klubu w NATO

Polska po zakupie myśliwców F-35 trafi do elitarnego klubu państw NATO, które dysponują technologiami samolotów niewykrywalnych dla radarów. Decyzja o zwiększeniu liczby żołnierzy USA w Polsce wpisuje się w politykę Sojuszu – mówi ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski.

Szatkowski podkreśla, że kwestia lokalizacji rozmieszczenia dodatkowych żołnierzy amerykańskich w Polsce nie jest jeszcze zamknięta.



– MON ustala z Amerykanami lokalizację jeszcze innych, istotnych elementów. Pamiętajmy, że to nie tylko zachód kraju, ale też centrum, szczególnie Powidz czy Łask. Jeszcze przynajmniej jedna ważna lokalizacja nie została do końca uzgodniona i upubliczniona. Trwają w tej kwestii rozmowy – wskazał.



Ambasador podkreśla, że polsko-amerykańska umowa bilateralna jest zgodna z członkostwem obu krajów w Sojuszu Północnoatlantyckim.



– W NATO są różne tryby pracy - współpracujemy na bazie porozumień bilateralnych lub szerszych pomiędzy rożnymi sojusznikami. Chodzi o to, aby takie umowy były częścią ogólnej polityki Sojuszu. W tym kontekście ta polsko-amerykańska decyzja jak najbardziej wpisuje się w decyzje NATO wynikające ze szczytu Sojuszu w Warszawie, które dotyczyły mechanizmów odstraszania i obrony kolektywnej – wskazał.

#wieszwiecej Polub nas

Zaznaczył, że Polska jest państwem suwerennym i ma możliwości zawieraniu sojuszy dotyczących obronności z innymi krajami, w tym przypadku USA.

– Warto jednak podkreślić, że jesteśmy transparentni wobec naszych sojuszników. Po uzgodnieniu zasadniczych elementów polsko-amerykańskiego porozumienia zorganizowaliśmy briefing podczas Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawiono informacje, co w tym porozumieniu jest – wskazał.



Ambasador podkreśla, że z polskiego punktu widzenia ważne jest to, aby rozmieszczenie dodatkowych żołnierzy amerykańskich w Polsce poprawiało ogólny bilans bezpieczeństwa regionu.



– Nie zamierzamy się w żaden sposób ścigać z Niemcami. Uważamy, że jest potrzeba dla stacjonowania wojsk amerykańskich zarówno w Polsce, jak w Niemczech. Ostateczna decyzja o tym, skąd pochodzą żołnierzy, należy jednak do Amerykanów. Nie zabiegamy, żeby ci żołnierze pochodzili z Niemiec – powiedział.



Minister obrony Mariusz Błaszczak w piątek poinformował o decyzji Kongresu USA, który wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. W rozmowie z dziennikarzami minister podkreślił, że po decyzji Kongresu USA „nie ma już wątpliwości”, że Polska będzie miała amerykańskie samoloty. – Nie każde państwo może kupić takie samoloty. Niezbędna jest decyzja władz USA – zauważył minister.

Szatkowski podkreśla, że F-35 to myśliwiec wyposażony w unikatowe zdolności, których nie ma żaden inny samolot wielozadaniowy.



– Chodzi o zdolności Stealth, które pozawalają mu być samolotem niewykrywalnym dla radarów. (...) W NATO wyodrębnia się grupa państw, które w swoich siłach powietrznych dysponują tego typu technologią. W tym sensie Polska będzie członkiem tego elitarnego klubu, który obejmuje kilka krajów europejskich – wskazał.



Szatkowski podkreślił, że samolot jest wyposażony w systemy, które pozwolą mu współpracować z siłami powietrznymi innych krajów europejskich należących do NATO. Pierwsze samolotu F-35 maja trafić do Polski w 2024 r.



Dopytywany o fakt, że wiele krajów NATO ciągle nie wydaje co najmniej 2 proc. PKB na obronność, Szatkowski odpowiedział, że mimo tego sytuacja w tym zakresie się poprawia.



– Od szczytu w Walii w 2014 r. kraje NATO wydają 100 mld dolarów więcej na obronność. Na szczycie w Londynie w grudniu ogłosimy, że ta suma jest jeszcze większa. Będziemy oczywiście dyskutowali, czy te wydatki rosną wystarczająco szybko. Nie jest tajemnicą, że część państw sojuszniczych ma z tym problem i z tej perspektywy może być to niesatysfakcjonujące – zauważył.

Sasin: Odtwarzamy polską obronność po latach jej zwijania Po latach zwijania polskiej obronności odtwarzamy ją również tutaj, a być może przede wszystkim tutaj. To będą tysiące miejsc pracy – powiedział w... zobacz więcej

Jego zdaniem fakt, że USA naciskają na inne kraje, aby zwiększyły wydatki powoduje, że część stolic jest zmotywowanych na zwiększenie środków.



– Z drugiej strony część krajów, w których poziom antyamerykanizmu jest większy, może mieć problemy z tą decyzją. Bilans jednak jest korzystny, skoro widzimy istotne zwiększenie wydatków – powiedział.



Szatkowski spodziewa się, że na grudniowym szczycie w Londynie może wrócić sprawa wydatków na obronność poszczególnych krajów. Dyskutowane mają być też sprawy zdolności odstraszania Sojuszu.



Ambasador zaznaczył też, że wydatki obronne w ramach UE z unijnych środków nie stoją w sprzeczności z członkostwem w NATO.



– Na pewno te wydatki nie powinny prowadzić do tworzenia wysp, wzmacniania championów z pominięciem innych krajów, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi o to, żeby środki unijne nie trafiały tylko do bogatych krajów – wskazał.



Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali we wrześniu w Nowym Jorku deklarację ws. pogłębiania współpracy obronnej. W ramach umowy USA uzgodniły lokalizacje dla zwiększonej obecności wojsk USA w Polsce.