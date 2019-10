„Atakują jak deforma sądownictwa”. Poseł KO strzela do zombie symbolizujących rządy PiS

Jacek Pająk, kandydat do Sejmu Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, opublikował w internecie spot wyborczy oparty o grę komputerową. Polityk strzela w nim do zombie, wplatając w to polityczne komentarze. Zabija potwory podpisane hasłami, które opozycja wiąże z obozem rządzącym, jak „deforma sądownictwa” czy „dojenie przedsiębiorców”. – Skończmy wreszcie z tą mową nienawiści! – dodaje przy tym Pająk.

Na materiale widzimy grę komputerową polegającą na strzelaniu do zombie. Graczem jest sam Pająk, który zabijając potwory, wplata w materiał swoje komentarze polityczne.



– No tak. Polska w ruinie. Obiecali i zrobili. W dodatku gdzie spojrzeć – tam potwory. O, proszę! Atakują znienacka jak deforma sądownictwa – mówi. W tym momencie zaczyna biec w jego kierunku zombie, nad którym wyświetlają się słowa „deforma sądownictwa”. Pająk niszczy go serią z karabinu.



W podobny sposób unicestwia jeszcze kilka stworów z napisami „wysokie ceny”, „dojenie przedsiębiorców”, „pazerność władzy”. W pewnym momencie pojawiają się dwa zombie z podpisem „zdradzieckie mordy”.

B – Skończmy wreszcie z tą mową nienawiści! Wy do mnie brzydko, a ja mam dla was wyłącznie dobre słowo. Dość obrażania i dzielenia Polaków na tych lepszych i gorszych – mówi. Kiedy wypowiada te słowa, potwory zaczynają znikać.



– Zagrajmy razem. Wygrajmy Polskę – mówi pod koniec spotu Pająk, namawiając do oddania głosu na niego.



Pająk startuje z trzeciego miejsca na liście KO w Krakowie.



#wieszwiecejPolub nas