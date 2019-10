We wrześniu w Donbasie poległo 14 ukraińskich żołnierzy

We wrześniu w walkach w Donbasie poległo co najmniej 14 ukraińskich żołnierzy. Taki bilans opublikowały ukraińskie media. Na wschodzie Ukrainy codziennie dochodzi do ataków prorosyjskich separatystów na pozycje ukraińskiej armii.

Według zestawienia – wśród poległych we wrześniu ukraińskich żołnierzy najmłodszą była 21-letnia wojskowa, najstarszym – 47-letni żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy. Część z żołnierzy miała rodziny i dzieci. Zginęli w wyniku wybuchów min, ostrzałów artyleryjskich i ostrzałów snajperów. W porównaniu z zeszłym miesiącem bilans strat ukraińskiej armii powiększył się. W sierpniu poległo ośmiu ukraińskich żołnierzy.



Prezydent Wołodymyr Zełenski i jego partia Sługa Narodu wygrali tegoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne, obiecując Ukraińcom zakończenie działań wojennych na wschodzie kraju. W celu wznowienia procesu pokojowego ukraińskie władze dążą do zorganizowania spotkania przywódców tzw. grupy normandzkiej, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji.

