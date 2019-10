Prokuratura dementuje doniesienia o zwrocie ws. zabójstwa Jaroszewiczów

Dariusz S., jeden z oskarżonych w sprawie porwania 10-letniego chłopca i krakowskiego biznesmena, rzekomo ujawnił, że brał udział w zabójstwie byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony – poinformował Polsat. Prokuratura Krajowa zaprzecza tym doniesieniom.

Jak podała telewizja, Dariusza S. wydał jego wspólnik Bogusław K., który był porywaczem 10-letniego Kamila z Krakowa w 2017 r. K. zeznał, że S. był jego wspólnikiem także podczas uprowadzenia krakowskiego biznesmena w 2013 r.



W trakcie jednego z przesłuchań Dariusz S. miał wyznać, że jest współodpowiedzialny za zamordowanie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r. byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej. Doniesieniom tym zaprzecza rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.



– Tam nie ma żadnego zwrotu. W tym postępowaniu nie nastąpiła żadna okoliczność, która zmieniłaby tok już państwu znany, bo o tym postępowaniu prokuratura wielokrotnie informowała – powiedziała Bialik w rozmowie z portalem tvp.info.



Jak dodała, ustalenia dotyczące zabójstwa Jaroszewiczów zostały przekazane mediom już dawno, na konferencji prasowej z udziałem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz szefa prokuratury okręgowej w Krakowie Rafała Babińskiego.

źródło: portal tvp.info, polsat news

Chodzi o informacje, które zostały podane przez prokuraturę w marcu 2018 r. Ziobro przekazał wówczas mediom, że trzem podejrzanym postawiono zarzuty kryminalne, a dwóch z nich przyznało się do popełnienia zbrodni.– Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jest to przełom i mamy do czynienia z ważnym sukcesem prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz policjantów, którzy z nimi współdziałali – mówił wtedy szef resortu sprawiedliwości.