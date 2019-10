Urywał lusterka, wybijał szyby. 23-latek zniszczył 14 samochodów

Policjanci z Sosnowca zatrzymali 23-latka, który uszkodził pod wpływem alkoholu 14 samochodów. Idąc wzdłuż ulicy mężczyzna urywał lusterka, niszczył karoserie i wybijał szyby. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.

Informację o zatrzymaniu 23-latka przekazała śląska policja.



– Sosnowieccy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego II komisariatu 29 września późnym wieczorem zostali wezwani na interwencję do dzielnicy Pogoń. Tam, jak wynikało ze zgłoszenia, nietrzeźwy mężczyzna miał niszczyć zaparkowane wzdłuż ulicy samochody – podała policja.



Po przyjeździe na miejsce mundurowi zatrzymali 23-letniego mieszkańca Sosnowca. Okazało się, że uszkodził aż 14 pojazdów. Badanie alkomatem zatrzymanego wykazało prawie dwa promile alkoholu.



Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Za to przestępstwo może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Dotychczas 23-latek nie był karany.

