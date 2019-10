Szef IPN: Wiosną wznowienie prac ekshumacyjnych na Ukrainie

– Mamy zapewnienie ambasadora Ukrainy, że udzielą nam pełnego poparcia w działaniach na rzecz poszukiwania naszych bohaterów – powiedział w programie „O co chodzi” szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Ujawnił, że prace ekshumacyjne najprawdopodobniej ruszą wiosną.

Kilka dni temu Ukraina przekazała Polsce formalną zgodę na wznowienie prac ekshumacyjnych przerwanych w 2017 r. Ukraińcy chcą jednak, aby ekshumacje były prowadzone przez ukraińskich badaczy razem z polskimi ekspertami.



Jarosław Szarek wyjaśnił, że kilka godzin wcześniej zakończyło się jego spotkanie w tej sprawie z Andrijem Deszczycą, ambasadorem Ukrainy w Polsce.



Szef IPN przyznał, że od deklaracji politycznej do wejścia polskich specjalistów na Ukrainę minie trochę czasu.



– Poszukiwania ofiar to jest procedura administracyjna. Mamy zapewnienie ambasadora, który reprezentuje władze Ukrainy, że udzielą nam pełnego poparcia w działaniach na rzecz poszukiwania naszych bohaterów – powiedział gość programu.



Wyjaśnił, że polska uzyskała deklaracje od strony ukraińskiej, że nie będzie utrudniała tego procesu. – Jeżeli możemy mówić o realnym terminie, to jest wiosna – stwierdził Szarek. – Jesteśmy zależni od pogody – przyznał.

