Politycy PiS oczekują wycofania poparcia dla Klaudii Jachiry

Czy kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudia Jachira żałuje zdjęcia z transparentem „bób, humus, włoszczyzna”? – Zmusiliśmy panią Jachirę do tego, by za te niemądre słowa przeprosiła – ujawnił poseł PO Sławomir Nitras. Zdaniem polityków PiS to zdecydowanie za mało. – Nie można już wycofać kandydatury, bo jest taka ordynacja wyborcza, ale powinno być jasne stanowisko statutowych gremiów PO, że absolutnie nie autoryzują tej kandydatki. Powinni się wycofać z jej poparcia – powiedział portalowi tvp.info senator PiS Jan Maria Jackowski.

Wcześniej z podobnym apelem do PO wystąpił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



Politycy PiS-u zwracają uwagę, że skandaliczny był nie tylko transparent „bób, humus, włoszczyzna” pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, ale także żarty z katastrofy smoleńskiej i drwiny ze znaku krzyża. Podczas spotkania z wyborcami kandydatka mówiła o bloku ekshumacyjnym i quizie „Czyja to kończyna?”. Rozpoczęła swoje wystąpienie słowami: „W imię ojca, syna, i brata bliźniaka”.



Zdaniem Jackowskiego takie zachowania szkodzą przede wszystkim samej PO.

#wieszwiecej Polub nas

Jachira jako rozbierająca się pielęgniarka. Dziennikarz przypomniał film Przed kilkoma dniami w mediach było głośno o udziale kandydatki KO na posła i kontrowersyjnej blogerki Klaudii Jachiry w propagandowym rosyjskim... zobacz więcej

– Platforma Obywatelska moim zdaniem sobie bardzo zaszkodziła w elektoracie bardziej umiarkowanym, który nie lubi ekstremalnych, obscenicznych i awanturniczych zachowań. Widać wyraźnie, że PO zawsze ma takie zapotrzebowanie, hoduje sobie nowego Palikota. Tym razem jest to Palikot w spódnicy – mówił nam Jackowski.

– Uważam, że za wszystkie rzeczy, które są niestosowne w życiu publicznym, powinno się przepraszać. Klaudia Jachira przeprosiła. Tak naprawdę decyzję co do jej losu i dalszej obecności w polityce podejmą Polacy 13 października – powiedział portalowi tvp.info poseł PO Robert Kropiwnicki.



Czy Koalicja Obywatelska posłucha Prawa i Sprawiedliwości i wycofa poparcie dla Jachiry? – Myślę, że rolą partii politycznych jest tworzenie możliwości, żeby ludzie mieli wybór. Ona jest youtuberką, głosem młodego pokolenia. Można się zgadzać z tym głosem lub nie, ale jednak iluś ludzi to ogląda – mówił Kropiwnicki.



Posłowie PiS mówią, że wyciągnięcie konsekwencji wobec Jachiry byłoby przestrogą dla innych.

B – To jest taki dowód na to, że będą pojawiać się osoby, które za wszelką cenę będą chciały dostać się do Sejmu. Będą przekraczać wszelkie dopuszczalne granice, obrażać nas wszystkich, będą bezcześcić świętości, które dla wszystkich Polaków są bardzo ważne. Czy państwo sobie wyobrażają, że takie osoby mają stanowić później prawo w Rzeczypospolitej? – pytał retorycznie poseł Zbigniew Gryglas.