20-latka ugodzona nożem. Policja szuka sprawcy. Zginął w wypadku?

Policja z Lidzbarka Warmińskiego wyjaśnia okoliczności dźgnięcia nożem 20-letniej kobiety i śmiertelnego wypadku, w którym zginął kierowca audi. Według RMF FM kobietę zranił nożem jej mąż; potem wsiadł do samochodu i doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką. Kierujący audi zginął na miejscu.

Rzeczniczka lidzbarskiej policji podkom. Monika Klepacka nie potwierdziła, że policja wiąże oba wydarzenia ze sobą.



Jak podała, w jednym z mieszkań w Lidzbarku Warmińskim 20-letnia kobieta została kilkukrotnie dźgnięta nożem.



– Sprawca zbiegł. Policja pod ścisłym nadzorem prokuratora ustala okoliczności tragedii, ustala świadków i zabezpiecza ślady. Kobieta w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie walczy o życie. O ataku na 20-latkę powiadomiła policję rodzina kobiety – wyjaśniła.

Drugie tragiczne zdarzenie, jakie wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratura to śmiertelny wypadek, do jakiego doszło na trasie Lidzbark Warmiński – Górowo Iławeckie. Według wstępnych ustaleń, kierujący audi zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką przewożącą odpady. W wyniku wypadku kierujący audi zginął na miejscu, a dwie osoby jadące ciężarówką zostały ranne.Jak powiedziała Klepacka, trwa ustalanie tożsamości kierowcy. Najprawdopodobniej zlecone zostaną badania DNA, ponieważ obrażenia, jakie odniósł, uniemożliwiają identyfikację.