„Stuhr powinien przeprosić Polaków, jego słowa są obraźliwe”

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oburzeni słowami Jerzego Stuhra, które padły w programie redaktora naczelnego „Newsweeka” Tomasza Lisa. Aktor zasugerował, że wyborcy PiS-u to potomkowie chłopów folwarcznych. – Zdecydowana większość społeczeństwa pochodzi ze wsi. To jest obrażające dla Polaków. Pan Stuhr tylko daje dowód, że ta formacja, którą tak popiera, nie jest godna tego, żeby rządzić Polską, a pan Stuhr powinien za to przeprosić – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Lis pytał w programie Stuhra, dlaczego wielu Polaków nadal głosuje na PiS. – Mam taką teorię, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie – odpowiedział aktor.



Jego słowa zaskoczyły nawet Tomasza Lisa, który stwierdził, że to „ustawianie zwolenników PiS na pozycjach potomków chłopów folwarcznych”. – Tak! – odpowiedział jednoznacznie Stuhr.



Publicysta zwrócił uwagę aktorowi, że niemal wszyscy Polacy mają korzenie chłopskie. Wtedy aktor stwierdził, że wśród chłopów jedni chcą odwetu, a inni nie.



Czy Jerzy Stuhr uważa, że płynie w nim „błękitna krew”? – Pewnie tak. Nie chcę tam zaglądać w jego rodowód. Jeżeli płynie w nim „błękitna krew”, to nawet ci z „błękitną krwią” potrafili się odnosić z szacunkiem do tych, którzy dla nich pracowali – mówił nam poseł Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości.

Z dystansem do słów aktora odnieśli się też politycy opozycji. – Nie znam pochodzenia wyborców takiej czy innej opcji. Myślę, że wszystkie opcje polityczne mają tych wyborców bardzo wymieszanych. Faktem jest, że nasi wyborcy to bardziej miasta, a Prawa i Sprawiedliwości wieś, ale sama osobiście wywodzę się z rodziny, której przodkowie uprawiali rolę, byli robotnikami i nie widzę w tym nic złego – powiedziała portalowi tvp.info posłanka Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

– Taka jest struktura społeczna Polski i taka była od zawsze, że przeważająca ilość ludzi pracowała na roli. Naturalnie większość z nas ma korzenie pracujących na roli. Nie ma się o co obrażać – mówił natomiast poseł PO Robert Kropiwnicki.



Zdaniem polityków Zjednoczonej Prawicy wypominanie tego akurat wyborcom PiS ma jednak pokazać ich jako ludzi gorszej kategorii. – Niestety widać wyraźnie, że część tzw. elit ma w pogardzie szerokie rzesze społeczeństwa polskiego i tej pogardy w stosunku do tych osób nie ukrywa i dlatego przegrywa wybory – stwierdził senator PiS Jan Maria Jackowski.



Poseł PiS Zbigniew Gryglas przekonywał, że badanie elektoratów poszczególnych partii mogłoby się skończyć źle dla Platformy Obywatelskiej.



– Nie chcę tutaj tworzyć jakiś teorii o pochodzeniu niektórych osób. Nie chcę mówić, że część elektoratu PO może się wywodzić z poprzedniego systemu, ale i takie teorie słyszałem – powiedział parlamentarzysta PiS.