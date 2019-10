Piękno katedry i „Przebudzone spojrzenia”. Niezwykła wystawa w Wilanowie

Od 2 października do 25 listopada w oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie będzie można obejrzeć wystawę „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”. Plansze i przestrzenne rekonstrukcje przybliżą zwiedzającym malowidła ścienne Jana Henryka Rosena zdobiące wnętrze świątyni i jej architekturę. Wystawa to efekt współpracy Instytutu POLONIKA i Międzynarodowego Centrum Kultury.

Ekspozycji towarzyszą także materiały multimedialne. Są wśród nich podcasty, w których historyk sztuki specjalizująca się w twórczości Jana Henryka Rosena, dr Joanna Wolańska, przedstawia fakty i ciekawostki dotyczące świątyni i jej twórców, a dyrektor Instytutu POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak opowiada, czym jest polskie dziedzictwo kulturowe za granicą.



Z podcastów można się też więcej dowiedzieć o ormiańskiej historii i kulturze, a także o związkach Ormian ze Lwowem.



Widzowie wystawy będą mogli zobaczyć również inne realizacje Rosena zdobiące wnętrza kościołów na całym świecie, a także prace wykonane do katedry ormiańskiej przez innych artystów. Są wśród nich projekty przebudowy katedry wykonane przez krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego i projekty dekoracji ornamentalnych autorstwa Józefa Mehoffera.

Wystawę wzbogacają informacje wyjaśniające kontekst historyczny i kulturowy dotyczący lwowskich Ormian i rozwoju wielokulturowego Lwowa, a także informacje z obszaru prac konserwatorskich prowadzonych w katedrze od 2006 r.

W ramach wystawy, jako jej uzupełnienie, wyświetlane są dwa filmy – „Przebudzone spojrzenia” ożywiający malowidła Rosena, na którym sportretowane przez malarza postaci zdradzają w nim swoją tożsamość, a widzowie mają możliwość poznania relacji artystycznych panujących we Lwowie na początku XX wieku.







Drugi film, skierowany do najmłodszych widzów, to nowy odcinek bajki edukacyjnej „Polo i Nika”. Dzieci udają się w nim w podróż do katedry ormiańskiej, gdzie mają okazję poznać pracującego właśnie nad swoim dziełem Jana Henryka Rosena i dowiedzieć się, na czym polega konserwacja dzieł sztuki. Dodatkowo w ramach ekspozycji będą prowadzone zajęcia edukacyjne według specjalnie opracowanych scenariuszy.



Wystawie będzie towarzyszyć album „Katedra ormiańska i jej twórcy” opracowany w językach polskim, angielskim, ukraińskim i ormiańskim.