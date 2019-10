„Odetnijmy patostreamerów od pieniędzy”. Deklaracja na rzecz bezpieczeństwa w sieci

– Pieniądze zarabiane na cyberprzemocy, patostreamie i pornografii to szlam internetu. Trzeba jak najszybciej zmienić prawo, by odciąć od tych pieniędzy ludzi propagujących niebezpieczne treści. Dzieci nie mogą czekać na ochronę, za kilka lat może być już za późno. Podpisana dziś deklaracja współpracy to pierwszy krok w tym kierunku i bardzo ważne zobowiązanie – stwierdził Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Jest on jednym z sygnatariuszy deklaracji, która ma na celu m.in. ograniczenie wpływu tzw. patostreamów.

„Deklaracja współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie” zakłada przyjęcie na siebie przez administrację publiczną, firmy i organizacje pozarządowe zobowiązania do podjęcia działań, które zagwarantują ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami.



Sygnowali ją, poza Pawlakiem, minister cyfryzacji Marek Zagórski i przedstawiciele: Telewizji Polskiej, policji, NASK, Microsoftu, Interii, Wirtualnej Polski, „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazeta Prawna”, Orange, Play, Plusa, T-Mobile, ZPR (wydawcy m.in. „Super Expressu”), Fratrii, CyberDefence24 i Salon24.



Walka ze szkodliwymi treściami ma się odbywać przez wprowadzanie w życie przepisów, które wyeliminują możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy, organizowanie kampanii edukacyjnych w celu promowania wartościowych treści i możliwości Internetu. W dokumencie mowa jest również o usprawnieniu wymiany informacji między dostawcami treści i usług internetowych – tak, by jak najszybciej docierały do odpowiednich instytucji sygnały o nowych zagrożeniach.

Jak podkreślono w komunikacie RPD, szczególnie groźnym zjawiskiem, któremu należy przeciwdziałać są patostreamy – transmisje prowadzone na różnych platformach internetowych, które epatują zachowaniami o charakterze dewiacji społecznych. Pokazywane są w nich na żywo libacje, bójki, wulgarne rozmowy i pornografia.

Podczas jednej z transmisji patostreamer kopał własną babcię, inny na głowie ofiary rozbił butelkę, a kolejny namawiał 12-letnią dziewczynkę do obnażania się przed kamerą.



Odbiorcami tych transmisji są często dzieci. Z badań wynika, że takie treści w internecie ogląda już połowa nastolatków.



Deklaracja jest wymierzona również w inne formy cyberprzemocy, jak np. publikowanie ośmieszających filmików i zdjęć, rozsyłanie gróźb i fałszywych informacji, poniżające wykluczanie z grup i forów w serwisach społecznościowych.



Jak mówią wspomniane przez RPD statystyki, cyberprzemocy doznaje nawet do 50 proc. młodych ludzi. Zmasowanych ataków w sieci doświadczył już co piąty nastolatek.



– Jako Rzecznik Praw Dziecka, a także prawnik, zwracam szczególną uwagę na konieczność pilnego wprowadzenia przepisów, które pomogą rozbić przemysł cyberprzemocy, uderzając w podstawy tej szkodliwej działalności – w finanse. Niech praca nad prawem, które sprosta tym wyzwaniom, będzie naszym wspólnym zadaniem, podjętym dla dobra młodych Polaków. Chrońmy dzieci – apeluje Mikołaj Pawlak.