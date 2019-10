Radny KO o padających kozach Abdula: Być może to wirus lub epidemia

Za półroczne wypasanie kóz na wyspie w okolicach mostu Gdańskiego w Warszawie podległy stołecznemu ratuszowi Zarząd Zieleni zapłacił prawie 100 tys. zł. W niedzielę znaleziono tam ciała 12 zwierząt. Stan blisko 30 pozostałych jest zły. – Być może doszło do jakiejś choroby wirusowej, wybuchu epidemiologicznego, który nagle zabił te zwierzęta. Sprawa jest badana przez inspektorat weterynaryjny i lekarzy Lasów Miejskich. Na pewno będzie wyjaśniona – powiedział portalowi tvp.info warszawski radny Koalicji Obywatelskiej Marek Szolc.

Warszawski Zarząd Zieleni podpisał umowę Rustamem K., uchodźcą z Dagestanu posługującym się religijnym imieniem Abdul, mężem trzech żon i ojcem 11 dzieci. K. na granicy Wawra i Józefowa prowadzi gospodarstwo ze zdrową żywnością.



Od początku maja do końca października K. zarobił 96 tys. zł. Ratusz zakładał, że kozy wyjadające na wyspie trawę ułatwią ptakom budowę gniazd.



Zgodnie z umową na wyspie miało przebywać do 70 zwierząt. W chwili makabrycznego odkrycia było ich jednak około 40 - łącznie z martwymi.



Jak powiedział portalowi tvp.info Dawid Fabjański z Animal Rescue Polska, Dagestańczyk nielegalnie wynajął do zajmowania się zwierzętami na wyspie bezdomnego, któremu płacił „50 zł oraz jakieś parówki”. Do obowiązków mężczyzny należało też grzebanie zwierząt, które padały.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała, że K. usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami.

– To jest skandal, żeby doprowadzić do takiej sytuacji. Zarówno w sensie ekologicznym, jak i maltretowania tych zwierząt, które straciły życie w wyniku nieodpowiedzialnych działań tego programu. Mamy też cały szereg niejasności dotyczących tego, kto miał opiekować się tymi zwierzętami, kto miał organizować cały projekt, kto de facto go wykonywał – powiedział portalowi tvp.info senator PiS Jan Maria Jackowski.



– To jest materia do zbadania przez stosowne służby. Tu mamy do czynienia z typowym działaniem PR-owskim, że jesteśmy proekologiczni, takie ciekawe programy robimy, a zaszkodzono tym zwierzętom – uważa senator.



Jak do takich zarzutów podchodzą politycy Koalicji Obywatelskiej? – Dbamy o te zwierzęta. 5 sierpnia kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Były zdrowe, miały pod dostatkiem pożywienia. Zwierzęta żyjące wolno - a taki był cel tego projektu, żeby to stado żyło wolno i pomagało w koszeniu tych łąk w naturalny sposób - mogą paść ofiarą różnych chorób. Są mniej chronione niż zwierzęta zamknięte w domach, jak psy i koty – stwierdził radny Szolc.



Zjednoczona Prawica porównuje projekt z kozami do katastrofy ekologicznej w oczyszczalni Czajka. – To obraz dyletanctwa w zarządzaniu miastem. Zarządzanie miastem to jak zarządzanie dużym przedsiębiorstwem. Trzeba mieć doświadczenie i sprawność. Zbiera się sztab, słucha się ludzi, ale rozstrzygnięcia muszą zapadać szybko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom. Widać, że takich umiejętności władzom Warszawy brakuje – mówił poseł PiS Zbigniew Gryglas.

– To nie pierwszy dowód na brak kompetencji w zarządzaniu stolicą jednego z większych państw Unii Europejskiej. To nie jest zabawa czy happeningi. Trzeba być dobrym gospodarzem zarządcą, mieć dobry zespół wokół siebie – stwierdził poseł PiS Kazimierz Smoliński.



– Jeżeli sam nie potrafię, to powinienem słuchać zespołu, który potrafię zbudować jako prezydent. Jak widać, tego wszystkiego nie ma. Pan Rafał Trzaskowski absolutnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Warszawie – uważa Smoliński.



Szolc zapewnił jednak, że Warszawa rozliczy Dagestańczyka z realizacji umowy dotyczącej kóz.

B – Wszystko zostanie wyjaśnione. Osoba, która miała stado pod opieką, doskonale wiedziała, jakie warunki umowne ją wiążą, do jakich standardów jest zobowiązana. Jeśli te standardy zostały złamane, jeśli w skutek ich złamania zmarły zwierzęta, w tych okolicznościach zostaną wyciągnięte konsekwencje – powiedział portalowi tvp.info.