Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, którego pogryzły jego psy

Wykrwawienie z powodu licznych ran kąsanych było przyczyną śmierci mężczyzny pogryzionego przez psy w sobotę w Jeleniej Górze. Zmarły był dozorcą w składzie opału, którego pilnowały też psy. Czworonogi są pod obserwacją weterynaryjną.

– To wstępna ocena. Ostateczną biegli medycyny sądowej wydadzą po otrzymaniu wszystkich wyników badań m.in. histopatologicznych. Na razie śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie – skomentował wyniki sekcji prok. Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.



Dodał, że prokuratura zleciła też opinie biegłego na temat zachowania psów, które są pod obserwacją weterynaryjną. Chodzi o tzw. opinię behawioralną, która może pomóc ustalić przyczyny zaatakowania dozorcy pilnującego składu opału z pomocą tych psów.



Do zdarzenia doszło w sobotę w składzie opału przy ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Rzecznik jeleniogórskiej straży pożarnej kpt. Krzysztof Zakrzewski powiedział, że w sobotę po godz. 17 strażacy zostali wezwani do nietypowej interwencji.



– Chodziło o to, że na terenie składu opału za ogrodzeniem leżał mężczyzna i jest atakowany przez psy. Interwencja nie była łatwa, ale udało się strumieniem wody odgonić zwierzęta, a następnie przez zrobiony otwór w płocie wyciągnąć mężczyznę, którego strażacy przekazali zespołowi ratownictwa medycznego – powiedział Zakrzewski.



Mimo reanimacji nie udało się poszkodowanemu mężczyźnie przywrócić funkcji życiowych.

