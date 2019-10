CBOS: prezydent, premier i prezes PiS na czele rankingu zaufania

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 66 proc. badanych; drugi jest premier Mateusz Morawiecki – 57 proc., a trzeci lider PiS Jarosław Kaczyński – 47 proc. – wynika z wrześniowego sondażu CBOS.

We wrześniowym sondażu CBOS Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 66 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc. w stosunku do końca sierpnia); prezydentowi nie ufa 23 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.)



Drugie miejsce na liście polityków najczęściej obdarzanych przez Polaków zaufaniem zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 57 proc. ankietowanych (bez zmian), a 29 proc. deklaruje nieufność.



Na trzeciej pozycji w rankingu zaufania jest prezes PiS Jarosław Kaczyński – 47 proc. zaufania (spadek o 1 punkt procentowy); nie ufa mu 39 proc. badanych.



Największą nieufność budził we wrześniu Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja), któremu nie ufa 53 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe), zaś zaufaniem obdarza go 16 proc. badanych. Drugi w rankingu nieufności jest szef PO Grzegorz Schetyna – 47 proc. (spadek o 3 punkty procentowe); liderowi PO ufa 25 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 39 proc. ankietowanych.



CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 12-19 września 2019 r. na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zaufanie do polityków na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi pic.twitter.com/781yxMOlcZ — CBOS (@CBOS_Info) October 1, 2019