„O dumę i odwagę” – poseł publikuje jeden z ostatnich tekstów Kornela Morawieckiego

„Witam Was, Patrioci kochający Polskę, twórcy i obywatele największej cywilizacji; budowanej na fundamencie chrześcijaństwa, na miłości i na sile” – tymi słowami Kornel Morawiecki rozpoczął tekst, który miał znaleźć się na jego ulotce wyborczej. Napisał go zaledwie dwa tygodnie temu. Zmarły w poniedziałek marszałek senior kandydował do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości.

„Nasza kultura jest hojna i ciągle płodna. Nowoczesna edukacja, nauka, technologie, polityka i jej powszechne instytucje, to nasze bezcenne dary dla nas i dla innych” – pisał Kornel Morawiecki.



„Sami strząsnęliśmy z siebie zło komunizmu i faszyzmu. I najważniejsze: zmniejszamy względny udział ubóstwa; wprowadzamy wsparcie dla rodzin, dziejowy program 500+ oraz trzynastą emeryturę. Doprowadziliśmy do niebywałego w dziejach przyrostu ludzi, którym żyje się coraz dostatniej, coraz lepiej” – zwracał się do wyborców.



„Chcę być ambasadorem Waszej Ziemi w Senacie Rzeczypospolitej” – przekonywał wyborców, zapewniając, że będzie zabiegał o rozwój miast i wsi w regionie i będzie gwarantem nowych inwestycji drogowych i komunikacyjnych, a także wzrostu płac w regionie.



Wyborców prosił o „dumę i odwagę, ale przede wszystkim o wsparcie”.



Osobiście napisany przez marszałka seniora tekst miał znaleźć się na jego ulotce wyborczej – poinformował w mediach społecznościowych wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, w ostatnim czasie blisko współpracujący z Kornelem Morawieckim.





„I rzecz zasadnicza. My współtwórcy najwspanialszej religii, musimy dziś bronić przekazu Założyciela, Jezusa Chrystusa, który jest codziennie atakowany. Dlaczego tak się dzieje, jak temu zapobiec? Kultura tracąca poczucie świętości, nie może trwać. Dlatego naszym obowiązkiem jest obrona polskości i wiary chrześcijańskiej, które złączone, są naszym najtwardszym fundamentem” – cytuje Kornela Morawieckiego wiceminister Andruszkiewicz.Na koniec marszałek senior podziękował Prawu i Sprawiedliwości za „umożliwienie startu w wyborach do Senatu”. „Szanownych Wyborców, proszę o poparcie i o głos na moją kandydaturę” – zakończył.Kornel Morawiecki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, Kawaler Orderu Orła Białego, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat.

W jesiennych wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na 13 października, był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgu nr 59, obejmującym część województwa podlaskiego, m.in. miasta Łomżę i Suwałki.



Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej jednak w 15. dniu przed dniem wyborów. Ten wypadał jednak w dzień wolny od pracy, przez co możliwe było zgłoszenie nowego kandydata do 30 dnia września. Tak też się stało.



Komitet wyborczy PiS w poniedziałek po południu zgłosił kandydaturę Marka Komorowskiego – taką informację uzyskaliśmy w białostockiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Komorowski jest wiceprzewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego i przewodniczącym klubu PiS w sejmiku.