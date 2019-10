Konopie indyjskie rosły na łące. Policja szuka właściciela

Plantację konopi indyjskich, które rosły na łące w okolicy zabudowań Andrychowa, zlikwidowali tamtejsi policjanci, Jak podała we wtorek rzecznik policji w Wadowicach mł. asp. Agnieszka Petek, to już drugie podobne zdarzenie w tym rejonie w ostatnim czasie.

– 13 krzewów konopi znalezionych na obrzeżach Andrychowa było w różnym stanie rozrostu. Mierzyły od 1,3 do 2 m. Policjanci wszczęli w tej sprawie dochodzenie. Ustalają tożsamość właściciela nielegalnej plantacji – podała Agnieszka Petek.



To już druga taka plantacja odkryta w tym rejonie w ostatnich tygodniach. W połowie września grzybiarz natknął się na plantację konopi w zagajniku w podandrychowskich Rzykach. Rosło tam dziesięć krzewów. Sięgały od 1,5 do 2 m.



W obu przypadkach został złamany zapis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który dotyczy uprawy konopi. Winnemu grozi do 3 lat więzienia.

#wieszwiecej Polub nas