„Najbardziej tajemnicze zabójstwo w historii Polski”. Zwrot w sprawie mordu Jaroszewiczów

Dariusz S., jeden z oskarżonych o porwanie 10-letniego chłopca oraz krakowskiego biznesmena ujawnił, że brał udział w zabójstwie byłego premiera PRL, Piotra Jaroszewicza i jego żony – donosi „Interwencja” Polsatu.

S. zeznał, że działał w grupie tzw. karateków – powiązanego z mafią pruszkowską gangu, który w latach 1993-95 dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych w całej Polsce.



W trakcie jednego z przesłuchań Dariusz S. wyznał, że jest współodpowiedzialny za zamordowanie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r. byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej. Do mordu doszło w Aninie pod Warszawą.



– Była wizja lokalna, opowiedział dokładnie, jaka była jego rola. Ale my, jaka była, nie wiemy, tego śledczy nie podają ze względów taktycznych – mówi „Interwencji” Artur Drożdżak z „Gazety Krakowskiej”.



Jak podaje „Interwencja” Polsatu, Dariusza S. wydał jego wspólnik Bogusław K., który był porywaczem 10-letniego Kamila z Krakowa w 2017 r. K. zeznał, że S. był jego wspólnikiem także podczas uprowadzenia krakowskiego biznesmena w 2013 r.

Kilka dni temu do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie dwóch porwań. Do końca roku prokuratura zapowiada również akt oskarżenia w sprawie Jaroszewiczów.



Z zebranych dowodów wynika, że podejrzani włamali się do domu byłego premiera i jego żony, obezwładnili ich i brutalnie znęcali się nad nimi. Mieli wspólnie zabić Piotra Jaroszewicza, natomiast jego żonę miał zabić Robert S. Prawdopodobny jest motyw rabunkowy, ale brane są pod uwagę również inne motywy. Sprawcy dostali się do domu przez otwarte okno, wykorzystując drabiny. Zamknęli potem okno od wewnątrz i wyszli z domu drzwiami.



Podejrzani to członkowie tzw. gangu karateków, powiązanego z mafią pruszkowską, który w latach 1993-95 dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych w całej Polsce. Dariusz S. przebywa w areszcie śledczym w sprawie porwań, Robert S. – w zakładzie karnym w związku z inną sprawą. Marcin B. został zatrzymany na polecenie prokuratora 12 marca br. i aresztowany.

źródło: Polsat News

Pierwotnie w sprawie zbrodni w Aninie, w kwietniu 1994 r. zatrzymano cztery osoby – Krzysztofa R. – „Faszystę”, Wacława K. – „Niuńka”, Henryka S. – „Sztywnego” i Jana K. – „Krzaczka”. Zatrzymani od początku twierdzili, że są niewinni, a prokuratura bezzasadnie przypisuje im zabójstwo Jaroszewiczów. W 1998 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił całą czwórkę z powodu braku dowodów – wnosiła o to nie tylko obrona, ale też oskarżyciel. W 2000 r. wyrok uniewinniający utrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie.