Thun ubolewa nad przekopem Mierzei Wiślanej. „Niby Rosjanie tutaj strasznie zagrażają”

Europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun udała się w weekend na miejsce przekopu Mierzei Wiślanej. Przedstawiała tam swoje argumenty przeciwko tej inwestycji. – Dziś ciepły wiatr wieje sympatyczny, a płakać się chce, tu były takie drzewa. To sposób kompletnie bezduszny – tłumaczyła. Oznajmiła też, że „rząd zasłania się tym, że to niby dla bezpieczeństwa mieszkańców”. – Niby Rosjanie tutaj strasznie zagrażają – stwierdziła.

Thun na Facebooku prowadziła transmisję live z miejsca przekopu Mierzei Wiślanej. Udała się tam wraz z politykiem KO, który przekonywał, że „Rosja nie robi żadnych problemów z przepływem przez Cieśninę Pilawską”. – Niby Rosjanie tutaj strasznie zagrażają – mówiła europosłanka, twierdząc, że przy realizacji tej inwestycji rząd „zasłania się” bezpieczeństwem mieszkańców.



– Rosja nie robi żadnych problemów (…), nie ma kłopotów, nikt do nich (mieszkańców) nie strzela – powiedział Krzysztof Lisek.



Thun tłumaczyła z kolei, jak wielkie szkody wyrządzono przez inwestycję. – Czy to nie jest okropne? Przerąbane, taki kawał – mówiła. Dalej zapewniła, że „tu jest wszystko wygolone do cna”.



Podczas transmisji Thun opowiedziała, że jej kolega z KO na znak sprzeciwu zasadzi na „zniszczonej” ziemi tuję „jak na cmentarzu”. – Sadzi tu tuje; trzeba tu zrobić cmentarz dla drzew, wszystko zostało przetarte – opowiadała. Dorzuciła, że przetarg na inwestycję zrobiono „na niejasnych procedurach”. – Jak naturze zrekompensuje rząd te zniszczenia, które są tutaj? – zastanawiała się.

Jak poinformował w poniedziałek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, umowa z wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną zostanie podpisana 4 października tego roku.



Koszt całej inwestycji szacowany jest na 2 mld zł. Rozstrzygnięty już przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Dotyczył budowy portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.



Ogłoszenie drugiej części budowy kanału powinno nastąpić jesienią br. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg, czyli obudowy brzegów oraz robót czerpalnych. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania – na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym – wstępnie zaplanowano za 1,5 – 2 lata.



Według resortu budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

źródło: FB, portal tvp.info

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Pozwoli wpływać do portu w Elblągu jednostkom o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości – 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.Przekopowi Mierzei Wiślanej sprzeciwia się Rosja i politycy Platformy Obywatelskiej.