Samorządy dementują informacje Trzaskowskiego. Nie mają problemu z 500 Plus

Spór wokół 500 Plus między rządem a władzami Warszawy trwa od kilku dni. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski stawia zarzut, że strona rządowa nie przekazuje wystarczających środków na zapewnienie wypłat świadczenia lub przekazuje je w ostatniej chwili. Dotychczas wszyscy uprawnieni mieszkańcy dostali przelewy, ale zdaniem Trzaskowskiego problem dotyczy wszystkich samorządów. Te jednak dementują te informacje i twierdzą, że problem z 500 Plus nie istnieje.

W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent stolicy poinformował, że pieniądze na wypłatę wrześniowych świadczeń już są, wyraził jednak „zaniepokojenie” tym, że ratusz nie dostał pieniędzy na październik, listopad i grudzień. Trzaskowski oczekuje, że otrzyma środki na 500 Plus na wszystkie pozostałe w tym roku miesiące.



Trzaskowski zaznaczył też, że Warszawa wypłaca pieniądze pod koniec miesiąca. – Ale niektóre samorządy podjęły decyzję, że będą wypłacać pieniądze w środku miesiąca i nie mają tych pieniędzy, bo rząd przekazuje pieniądze zbyt późno – powiedział.



Ustawa przewiduje, że środki z urzędów wojewódzkich – które przekazują szczebel niżej pieniądze ze skarbu państwa – są wypłacane w miesięcznych transzach. Potwierdzają to samorządy. Problemu ze środkami na 500 Plus nie mają m.in. w Lublinie, Poznaniu, Stalowej Woli, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim czy Opolu.

– U nas ten problem w ogóle nie istnieje – powiedział Arkadiusz Filipowski, rzecznik wrocławskiego Urzędu Miejskiego, cytowany przez portal money.pl. Jak czytamy, także w innym „dużym mieście wojewódzkim” nie słyszeli o takim problemie i nie mają żadnych niepokojących sygnałów.



Rzecznik Aleksandry Dulkiewicz, były dziennikarz TVN Daniel Stenzel przyznaje, że problem zna, bo „niektóre miasta pytają w Gdańsku o te sprawy”, choć jednocześnie przyznaje, że w Gdańsku świadczenia są wypłacane na bieżąco – podaje money.pl.



– Od roku 2016 do chwili obecnej środki finansowe z budżetu państwa były przekazywane beneficjentom świadczenia w terminach wynikających z przepisów ustawowych, czyli raz w miesiącu za dany miesiąc – mówi z kolei Joanna Żabierek, rzeczniczka poznańskiego urzędu miasta, cytowana przez gazeta.pl. Przedstawicielka miasta twierdzi, że Trzaskowski miał rację w jednym – braku planu finansowego.

#wieszwiecej Polub nas

Na wtorkowej konferencji prasowej minister rodziny Bożena Borys-Szopa powiedziała, że nie rozumie, dlaczego tylko Warszawa ma problem z wypłatami 500 Plus. – Zawsze tak było, że nie 1 stycznia samorządy dostawały pieniądze na cały rok, tylko zgodnie z zapotrzebowaniem. Przelewy idą płynnie – zaznaczyła szefowa resortu.

Dodała, że ministerstwo analizowało wnioski składane przez prezydenta Warszawy do wojewody i „one w ciągu miesiąca były różne”.



– 29 września pan prezydent (Trzaskowski – red.), jak wszyscy prezydenci miast, otrzymał już kolejną transzę na zabezpieczenie październikowych wypłat. Więc całej tej zawieruchy wokół realizacji 500 Plus nie rozumiem – stwierdziła Borys-Szopa.



W poniedziałek rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz poinformowała, że 26 września – jak wynika z danych przekazanych przez Warszawę w Centralnej Aplikacji Statystycznej – na rachunkach stolicy pozostawało nierozdysponowanych ponad 120 mln zł.