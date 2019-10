Zmiana w podatkach. Od dziś wyższe pensje „na rękę”

Od wtorku obowiązuje nowa skala podatkowa, z niższą stawką w wysokości 17 proc.; ponad dwukrotnie wzrastają koszty uzyskania przychodów. To efekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 października.

Obniżenie do 17 proc. PIT-u i podniesienie kosztów uzyskania przychodów to kolejny etap zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, po likwidacji podatku PIT dla osób do 26. roku życia. Nowelizacja przewiduje, że niższa stawka podatku w skali podatkowej spadnie z 18 proc. do 17 proc., pozostawiona została natomiast 32–proc. dla dochodów przekraczających 85 528 zł.



Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.



Jednocześnie wprowadzono regulacje, które podwyższają miesięczne oraz roczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Po zmianie przepisów koszty uzyskania przychodów wynoszą: 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – wcześniej 111,25 zł; 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – wcześniej 139,06 zł; 3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – wcześniej 1335,00 zł; 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) wcześniej 1668,72 zł; 4500 zł roczne (wieloetatowcy) dotychczas 2002,05 zł; 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) wcześniej 2 502,56 zł.



Resort finansów szacuje, że na zmianach skorzysta około 25 mln podatników.



Jak tłumaczył resort finansów, to ważna zmiana, która zakłada zmniejszenie klina podatkowego. MF wyjaśniało, że niższa, 17–proc. stawka PIT, będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez jedną czwartą bieżącego roku. Przypominano, że do września nasze dochody w pierwszej skali podatkowej podlegały 18–proc. opodatkowaniu PIT. Przy zaliczce obliczanej w październiku podatek zostanie obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6 proc.

źródło: TVP Info, PAP

Rząd przekonuje, że dzięki zmianom więcej pieniędzy zostanie w kieszeni Polaków. Przy minimalnym wynagrodzeniu sięgającym 2250 zł (minimalna płaca w 2019 r.) w portfelu zostanie rocznie 472 zł. Z kolei przy miesięcznej pensji wynoszącej 4765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) będzie to 732 zł.Według wyliczeń MF, zmiany będą kosztować finanse publiczne ok. 2,7 mld zł w 2019 roku; w kolejnych latach ok. 9,7 mld zł.