Działki przy Jeziorku Gocławskim. Komisja weryfikacyjna: Decyzje nieważne

Komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji prezydenta Warszawy z 2000 i 2011 roku ws. zwrotu działek przy Jeziorku Gocławskim; decyzje zostały wydane na osobę nieżyjącą; komisja przyznała też ponad 660 tys. zł odszkodowania dla lokatorów – poinformował szef komisji Sebastian Kaleta.

Komisja we wtorek na niejawnym posiedzeniu zajęła się sprawą zwrotu terenów położonych przy Jeziorku Gocławskim, czyli między ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i al. Stanów Zjednoczonych. Decyzje zwrotowe w ich sprawie zostały wydane w lutym 2000 r. i w marcu 2011 r. Przez te tereny – według planów miasta – miałaby przebiegać linia tramwajowa na Gocław.



Kaleta przekazał podczas konferencji prasowej, że komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji prezydenta stolicy oraz wydanie decyzji z naruszeniem prawa, z lutego 2000 r. ws. zwrotu terenu przy Jeziorku Gocławskim. Ponadto komisja stwierdziła w całości nieważność kolejnej decyzji zwrotowej – z marca 2011 r.



Jak wyjaśnił Kaleta, komisja ustaliła, że przedwojenna współwłaścicielka gruntów Natalia Wolfram zmarła 8 kwietnia 1984 r.



– Oznacza to, że decyzja prezydenta m.st. Warszawy z lutego 2000 r. oraz z marca 2011 skierowane były do Natalii Wolfram reprezentowanej przez kuratora i zostały wydane na osobę nieżyjącą – powiedział Kaleta.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Ponadto – jak stwierdził szef komisji – prezydent stolicy rozpoznał wniosek dekretowy złożony po terminie. Komisja przyznała też we wtorek ponad 662 tys. zł odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów ze zreprywatyzowanych kamienic. Odszkodowania to kwota 242 tys. zł, a zadośćuczynienia – 420 tys. zł.