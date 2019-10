Ujawniono nagie zdjęcie kandydata na posła. Burmistrz nie dał mu nagrody

Nagie zdjęcie Sebastiana Skai, kandydata Lewicy do Sejmu z Wałdowa i nauczyciela w lokalnej szkole podstawowej, trafiło do mediów. Widział je burmistrz miasta, który cofnął nagrodę przyznaną mężczyźnie. Skaja tłumaczy, że zdjęcie zrobił przed laty dla niemieckiego fotografa.

Skaja jest nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej w Wałdowie (woj. kujawsko-pomorskie). Jest też kandydatem Lewicy do Sejmu, a także miejskim radnym. Według mediów polityk jest zadeklarowanym homoseksualistą.



Pedagogowi przyznano niedawno wyróżnienie za dobrą pracę. Nagrody jednak nie otrzymał, bo dziennikarz lokalnej gazety pokazał burmistrzowi gminy Sępólno jego nagie zdjęcie.



– Okazało się, że dziennikarz „Wiadomości Krajeńskich” pokazał burmistrzowi moje zdjęcie aktu. Powiedział, że zamierzają je opublikować. Po rozmowie z redaktorem naczelnym tego tygodnika uświadomiłem sobie, że to zdjęcie zostało zrobione 10-11 lat temu, gdy nie byłem jeszcze nauczycielem. Wykonałem je sam dla fotografa z Niemiec, by ocenił, czy nadaje się do szkoły rysunku. Nigdy nie wyraziłem zgody na jego publikację. Nie wiem, w jaki sposób zostało przechwycone – tłumaczy Sebastian Skaja w rozmowie z „Gazetą Pomorską”.



– Zgadza się, że dziennikarz pokazał mi je i powiedział, że ukaże się materiał. Uważam, że miałem podstawy do tego, by wyróżnienie dla nauczyciela wstrzymać. Badamy, czy zdjęcie jest w internecie w zasięgu młodzieży – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.

#wieszwiecej Polub nas