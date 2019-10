Pieniądze na 500 Plus „blokowane przez miasto”. „Przynoszą dodatkowe odsetki”

Prezydent Rafał Trzaskowski się skompromitował, bo okazało się, że środki zostały mu przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem, co więcej, do tej pory nie wydatkowano większości środków; znajdują się one na rachunkach bankowych miasta i jak można się domyślać, przynoszą mu dodatkowe odsetki – napisał Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS.

Prezydent stolicy mówił ostatnio o problemie z pieniędzmi na wypłaty świadczenia 500 Plus w Warszawie. Według niego pieniądze z programu są przekazywane przez rząd w ostatniej chwili, a miasto wciąż nie dostało funduszy na wypłatę świadczenia na trzy ostatnie miesiące roku.



Strona rządowa zapewniła z kolei, że pieniądze zostały przekazane miastu zgodnie z planem. Rzecznik wojewody mazowieckiego ocenił, że „Warszawa przekazuje niespójne dane ws. 500+”.



Napływające informacje skomentował Zbigniew Kuźmiuk. W opinii europosła PiS „wygląda na to, że prezydent Trzaskowski zdecydował się w końcówce kampanii wyborczej na przeprowadzenie akcji politycznej, która ma wystraszyć Polaków, że w budżecie brakuje środków na realizację sztandarowego programu Rodzina 500 plus”.



Dalej stwierdza, że „akcja się jednak nie udała”. „Prezydent Trzaskowski się skompromitował, bo okazało się, że środki zostały mu przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem, co więcej do tej pory nie wydatkowano większości środków, znajdują się one na rachunkach bankowych miasta i jak można się domyślać, przynoszą mu dodatkowe odsetki” – napisał Kuźmiuk w publikacji na portalu wPolityce.pl.



„Zamiast więc trafiać już dawno do rodzin, są świadomie blokowane przez służby miasta, a prezydent Trzaskowski robi jeszcze akcję polityczną, że rząd nie przekazuje mu pieniędzy na realizację programu” – dodał polityk.

Dalej stwierdził, że „prezydent Trzaskowski na kolejnej konferencji prasowej mówił, że rząd nie przekazał mu blisko 600 mln zł na realizację programu do końca roku”. „To rzeczywiście skandal, gdyby rząd to zrobił, to na odsetkach od tej sumy, można by zarobić parę milionów złotych, a to wystarczyłoby na pokrycie kosztów wywożenia osadów z Czajki na pola w całej Polsce, przez przynajmniej kolejnych kilka miesięcy” – czytamy.