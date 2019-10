Właściciel stada warszawskich kóz usłyszał zarzut

Rustam K., właściciel częściowo padłego stada kóz z warszawskiej wyspy na Wiśle usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info prok. Marcin Saduś, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej dla Warszawy-Pragi. W niedzielę na wyspie na Golędzinowie znaleziono 12 martwych zwierząt, ponad 30 kolejnych – jak wynika z relacji bezdomnego, opiekuna stada – miało zostać zakopanych bądź wrzuconych do rzeki.

Miejski Zarząd Zieleni z Rustamem K. podpisał umowę na wypas zwierząt – za projekt w okresie od maja do października właściciel stada miał zarobić ponad 96 tys. zł.



Prawdopodobnie nie sprawował jednak opieki nad zwierzętami bezpośrednio, a jedynie zlecił to osobie bezdomnej. Jak przekazał portalowi tvp.info Dawid Fabjański z Animal Rescue Polska, właściciel stada bezdomnemu miał płacić co miesiąc „50 zł oraz jakieś parówki”. To przedstawiciel Animal Rescue Polska powiadomił o sprawie policję oraz prokuraturę.



Fakt zatrzymania na wyspie na Golędzinowie osoby bezdomnej potwierdziła także podkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa komendanta rejonowego policji dla Warszawy VI. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka. Następnie zarzuty zostały postawione właścicielowi stada. 39-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Skontaktowaliśmy się ze stołecznym Zarządem Zieleni, by dopytać, dlaczego za półroczny wypas zwierząt miasto zapłaciło aż blisko 100 tys. zł, w dodatku, jak się okazuje – z tragicznymi dla kóz skutkami. Karolina Kwiecień– Łukaszewska z biura prasowego miejskiej spółki poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info, że Rustam K. dostawał wynagrodzenie, które było rozliczane każdego miesiąca, w zależności od tego, ile zwierząt przebywało na wyspie.

Podkreśliła także, że wynagrodzenie dla właściciela stada uwzględniało całodobową pracę, siedem dni w tygodniu, przez pół roku, co po przeliczeniu na godziny – jak wyliczyła – daje około 22 zł za godzinę pracy. – To nie tak dużo – oceniła.



Jak dodała, w ostatnim czasie na wyspie było około 40 zwierząt, z czego dwanaście znaleziono martwych. Zaprzeczyła, by kolejne zwierzęta były zakopywane lub wrzucane do Wisły.



– Docelowo stado, zgodnie z umową, miało liczyć około 70 zwierząt, choć nie zawsze przebywały w takim składzie na wyspie – powiedziała Kwiecień-Łukaszewska. Wskazała przy tym na niski stan Wisły czy porody wśród zwierząt, które wpływały na ich niestałą obecność „w pełnym składzie”.



Zdaniem przedstawicielki Zarządu Zieleni to właściciel stada ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, a miasto jedynie „udostępniło wyspę, na której zamówiono usługę wypasu zwierząt”.



Właścicielowi stada za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności.