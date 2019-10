PŚ w siatkówce. Zaczynamy od zwycięstwa!

To było dobre wejście w turniej. Grająca w rezerwowym składzie reprezentacja Polski w trzech setach rozprawiła się z Tunezją w pierwszym meczu Pucharu Świata. Tym samym brązowi medaliści zakończonych dopiero co mistrzostw Europy rozpoczęli prawdziwy siatkarski maraton. W ciągu najbliższych dwóch tygodni rozegrają jeszcze dziesięć spotkań.

Do tej pory rozgrywany co cztery lata Puchar Świata był niezwykle prestiżową imprezą, bo dwie najlepsze drużyny otrzymywały przepustki na igrzyska olimpijskie. W tym roku jest inaczej. Stawką rywalizacji dwunastu najlepszych drużyn globu są prestiż, medale oraz premie finansowe.



Dla ekipy Vitala Heynena to zwieńczenie udanego sezonu. Polacy zakwalifikowali się na przyszłoroczne igrzyska, wygrywając turniej kwalifikacyjny w Gdańsku oraz zdobyli pierwszy po ośmiu latach medal mistrzostw Europy.



Belgijski trener zdając sobie sprawę z gigantycznych obciążeń, jakim musieli podołać jego zawodnicy przez ostatnie miesiące, zdecydował się powołać na turniej do Japonii aż 24 zawodników. Przeciwko Tunezji mieliśmy okazję przyglądać się zawodnikom z zaplecza. I oni nie zawiedli, bo tak naprawdę tylko kataklizm mógłby sprawić, że mecz skończyłby się innym wynikiem niż triumf Polaków. – Tunezja to idealny przeciwnik, aby bez większego wysiłku wejść w turniej – mówił były reprezentant Polski i komentator TVP Radosław Panas.



Jego słowa potwierdziły się. Polacy nie musieli szczególnie forsować tempa. Zwłaszcza że Tunezyjczycy kompletnie nie radzili sobie z przyjęciem naszej zagrywki. Zanim set na dobre się rozkręcił, asy serwisowe mieli już na swoim koncie Kwolek i Kaczmarek. Na pierwszą przerwę techniczną ekipa Heynena zeszła z trzypunktowym zapasem.



Dwukrotnie przewagę zwiększyliśmy kilka chwil później, gdy punkt na swoim koncie zapisał Kaczmarek. Przy stanie 12:6 Tunezyjczycy poprosili o czas. Ale nasi się nie zatrzymywali. Kolejną serię punktów zapisaliśmy na swoim koncie, gdy na zagrywce stanął Bartłomiej Lemański . 23-letni środkowy zawodnik Asseco Resovii aż pięciokrotnie posyłał piłkę z pola zagrywki. Set trwał w najlepsze, a Polacy utrzymywali bezpieczną przewagę. Piłkę setową mieliśmy przy stanie 24:15 i zbiciu Lemańskiego. Partię wynikiem do 16 skończył Piotr Łukasik.



Drugą set Tunezyjczycy niespodziewanie rozpoczęli od zdobycia czterech punktów z rzędu. Choć udało nam się zmniejszyć stratę do jednego punktu, to po zagrywce Łukasza Szymury w siatkę Tunezyjczycy schodzili na pierwszą przerwę techniczną przy stanie 8:6. Set trwał, a wraz z nim wymiana punkt za punkt. Przy stanie 21:19 dla Tunezyjczyków piekielnie mocno w antenkę uderzył Hamza Nagga. Przerwa trwała dobre parę minut, bo przedmiot wyznaczający środek boiska trzeba było wymienić. Kompletnie wybiło to z uderzenia Naggę, który później popełnił jeszcze dwa błędy i zrobiło się po 21.

Końcówka seta zapowiadała się niezwykle emocjonująco. Po piorunującym ataku Lemańskiego mieliśmy remis po 23. Polacy zwietrzyli szansę, na przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Chwilę później obroniliśmy atak, a po kontrze Bartosza Kwolka dostaliśmy w nagrodę piłkę setową, którą za chwilę zamieniliśmy na triumf w drugiej partii.



Wydawało się, że Afrykanie po takiej porażce wywieszą białą flagę, ale na początku trzeciego seta dotrzymywali kroku mistrzom świata. Na pierwszą przerwę techniczną zeszliśmy, prowadząc zaledwie 8:6.

źródło: tvp.info

Później podopieczni Vitala Heynena wrzucili piąty bieg. Powiększyć przewagę do stanu 14:8 udało nam się po bardzo ładnych wykończeniach ze środka Norberta Hubera i autowym ataku Aliego Bongui. Tunezyjczycy tracili rezon, za chwilę znów nie potrafili umieścić piłki w boisku i trener Antonio Giaccobe zaprosił swoich zawodników na przerwę. Nie pomogło. Passa zdobytych punktów z rzędu przez Biało-Czerwonych dobiła do sześciu i jasnym stało się, że mecz za chwilę dobiegnie końca.Po ataku Łukasza Szymury prowadziliśmy 22:10. Set i mecz skończyliśmy błyskawicznie - do 12. W środę o godz. 12.20 naszym rywalem będzie Japonia. Transmisja w TVP.